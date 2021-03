ECLISSI DI LUNA ROSSA – LA BARCA DI BERTELLI AMMAINA LE VELE, NEW ZEALAND CONQUISTA LA QUARTA AMERICA’S CUP IN MENO DI 26 ANNI. CERTO SE LO SPONSOR EMIRATES SI FARÀ DA PARTE PER GLI ALL BLACKS DEL MARE DOVRÀ INIZIARE UN’ALTRA ERA ECONOMICA – IL TIMONIERE DI LUNA ROSSA CHECCO BRUNI: “LA STORIA NON FINISCE QUI. PATRIZIO BERTELLI HA DETTO CHE VUOLE TORNARE” – VIDEO

Gian Luca Pasini per gazzetta.it

new zealand luna rossa

Gli All Blacks della vela si confermano la Nazionale del mare più forte del mondo con la quarta vittoria in meno di 26 anni: dopo i trionfi del 1995 a San Diego, nel 2000 ad Auckland (contro Luna Rossa) con Russell Coutts. E poi dopo la “rifondazione” del 2004 inizia il lungo viaggio verso la nuova era quella di Peter Burling che infila una straordinaria doppietta con le vittorie di Bermuda nel 2017 contro Oracle (e Spithill al timone) e adesso questa combattutissima ancora con una nuova Luna Rossa (7-3) capace di impegnare i Kiwi in una battaglia senza quartiere.

new zealand luna rossa

Ma ancora una volta la barca più veloce vince questa regata vecchia di 170 anni. Negli ultimi 26 anni Team New Zealand oltre alle 4 vittorie somma anche tre finali perse. Tutte quelle a cui ha partecipato (nel 2010 era una sfida a due fra Alinghi e Oracle) nessuno è mai riuscito a fare altrettanto.

DECIMA REGATA

Decima regata Luna Rossa parte in vantaggio, ma a metà della prima bolina (lato controvento) i Kiwi sono già passati in vantaggio. E’ una battaglia continua di virate e di incroci, alcuni dei quali a distanza ravvicinata. Ma dalla seconda bolina in poi New Zealand comincia a macinare tenendo gli italiani sempre a distanza. Gioca anche sui salti di vento di un campo che conosce alla perfezione.

LUNA ROSSA

Per Luna Rossa non c’è nulla da fare. Resterà l’orgoglio di una campagna durissima e combattuta. Resta la vittoria nella Prada Cup, restano tre successi che all’inizio della serie di finale hanno messo un briciolo di pressione ai campioni. Resta una squadra compatta e tosta fino all’ultima regata. E la soddisfazione di avere fatto innamorare ancora gli italiani a milioni. Non è come vincere la Coppa America, ma... meglio di nulla. E Patrizio Bertelli da detto già che ci sarò anche per la 37ª.

INGLESI

I prossimi sfidanti sono gli inglesi di Ben Anslie e di Ratcliffe (signor Ineos). Si favoleggia di una Coppa a Cowes nel giro di un anno. Ma sul futuro ci sono tante chiacchere e tante voci anche contrastanti. Certo se è vero che lo sponsor Emirates si farà da parte per i Kiwi dovrà iniziare un’altra era economica. Ma partono dalla squadra di vela più forte del mondo.

luna rossa new zealand

“Complimenti a New Zealand, ha fatto un grande lavoro, ma tanti complimenti alla nostra squadra per tutto quello che ha fatto. La storia non finisce qui Patrizio Bertelli ha detto che vuole tornare. Abbiamo più esperienza torneremo. Grazie Italia”, dice Checco Bruni e a quel Grazie Italia si unisce anche Jimmy Spithill. “Grandissima esperienza vedere tutta questa gente che ci ha supportato è stato esaltante. Un grande gruppo e una grande vittoria”, dice Peter Burling, che raggiunge Spithill a due vittorie.

