CENTOMILA CONTAGI IN TUTTO IL MONDO - QUASI 800 CASI IN GERMANIA - 949 CASI IN FRANCIA: 330 IN PIÙ IN UN GIORNO - USA, CONTAGI IN 26 STATI: 16 MORTI - STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK - DUE MORTI IN FLORIDA – SOSPESI I TRENI WASHINGTON-NEW YORK - È UNA DONNA REDUCE DA UN VIAGGIO IN ITALIA E FRANCIA IL PRIMO CASO REGISTRATO IN SOUTH CAROLINA - SALGONO A 228 I CONTAGI IN SVIZZERA - 60 CONTAGI IN BELGIO - L'ISLANDA "IN FASE DI EMERGENZA" - PRIMO CASO A MALTA, UNA 12ENNE ITALIANA E I SUOI GENITORI - COREA SUD SUPERA I 7.000 CASI - CINA, 3.070 I MORTI, GUARIGIONI AL 70%