EDUCAZIONE ROMAGNOLA - UNA INSEGNANTE 36ENNE HA MOSTRATO UN SUO VIDEO PORNO AGLI STUDENTI DI UNA QUINTA ELEMENTARE DI CESENA - LA DONNA RESPINGE LE ACCUSE, MA DALLE TESTIMONIANZE SAREBBE EMERSA ANCHE UNA SUA FRASE RIVOLTA AGLI ALUNNI: "NON RACCONTATE NULLA PERCHÉ TANTO CREDERANNO A ME…"

Da https://www.cesenatoday.it

Sta facendo scalpore, e non poco, la vicenda della maestra 36enne, che avrebbe mostrato un video porno ai ragazzi della quinta elementare di una classe di una zona periferica della città. La notizia è rimbalzata da giorni sui giornali in edicola, ed è seguita in particolare dal Corriere di Romagna.

VIDEO PORNO SUL TELEFONINO

La vicenda è partita dal fatto che mercoledì 26 settembre, la donna avrebbe mostrato ai piccoli alunni, attraverso lo smartphone, un video in cui faceva sesso col fidanzato. Telefono finito poi sotto sequestro con l'apertura di un fascicolo in Procura per corruzione di minori.

L'ultimo aggiornamento parla dell'allontanamento dell'insegnante dalla scuola, "Qui non verrà più", per decisione della dirigenza scolastica dell'istituto. Intanto davanti ai Carabinieri di Cesena stanno sfilando i bambini di 10 anni per raccontare l'inquietante episodio che vede protagonista la maestra che si è da poco trasferita da Cesena a Imola. L'insegnante continua a respingere le accuse, ma dalle testimonianze sarebbe emersa anche una sua frase rivolta agli alunni: "Non raccontate nulla perché tanto crederanno a me".