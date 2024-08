EFFETTO MELONI: ANCHE A VENEZIA I GIORNALISTI NON SONO GRADITI – I REPORTER ACCREDITATI AL LIDO LAMENTANO DI NON AVERE ACCESSO ALLE PUR MOLTISSIME STAR DI HOLLYWOOD PRESENTI QUEST’ANNO ALLA MOSTRA DEL CINEMA. UN GUAIO PER I MOLTI FREELANCE, CHE CAMPANO VENDENDO LE INTERVISTE, E CHE QUEST’ANNO POSSONO SOLO GRIDARE DOMANDE DAL TAPPETO ROSSO...

Traduzione dell’articolo di Scott Roxborough per https://www.hollywoodreporter.com/

PIETRANGELO BUTTAFUOCO - ALBERTO BARBERA - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

La Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno è la più ricca di star degli ultimi tempi. L'elenco delle star che sfileranno sul tappeto rosso del Lido - Brad Pitt e George Clooney, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Cate Blanchett e Jenna Ortega, Daniel Craig, Joaquin Phoenix e Lady Gaga - è incredibile.

Ma i giornalisti cinematografici internazionali che partecipano al festival di quest'anno si lamentano di essere stati esclusi da questa festa delle celebrità, con gli studios e gli agenti di pubbliche relazioni che bloccano l'accesso alle star per le interviste con la stampa.

TIM BURTON MONICA BELLUCCI - RED CARPET MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Pochi dei VIP di spicco presenti a Venezia quest'anno rilasciano interviste alla stampa internazionale o partecipano a “junket” in cui il cast di un film rilascia interviste con giornalisti di testate internazionali.

Pitt, Jolie, Clooney e molti altri parteciperanno solo alla conferenza stampa ufficiale del festival e nient'altro. Tim Burton e il cast di Beetlejuice Beetlejuice hanno sfilato sul tappeto rosso di Venezia per l'anteprima mondiale del film della Warner Bros. mercoledì, ma il junket dello studio si è tenuto a Londra giovedì.

Per i giornalisti cinematografici internazionali, la maggior parte dei quali sono freelance, la “politica di non interviste” - i giornalisti possono solo gridare domande alle star sul tappeto rosso nella speranza di ottenere un breve pezzo sonoro - significa non avere interviste esclusive da vendere ai loro giornali, alle riviste online o ai programmi televisivi e radiofonici.

JENNA ORTEGA - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024

“È un disastro”, afferma Marco Consoli, giornalista cinematografico freelance italiano. “Viviamo di queste interviste con i grandi nomi, ci ripaga venire qui e coprire anche i film più piccoli e indipendenti”.

Un'importante eccezione alla regola del no junket è rappresentata da Joker della Warner Bros: Folie à Deux, l'attesissimo sequel del Joker del 2019 di Todd Phillips, con le star Joaquin Phoenix e Lady Gaga che si sono recate a Venezia per la stampa internazionale.

Consoli, insieme a un gruppo di oltre 50 giornalisti di festival cinematografici internazionali, ha pubblicato giovedì una lettera aperta per protestare contro la “politica di non interviste”. La lettera è stata pubblicata sul gruppo Facebook International Film Festivals Journalists, i cui oltre 700 membri comprendono anche pubblicisti e programmatori di festival.

MARCO CONSOLI

“La Mostra del Cinema di Venezia è appena iniziata e sappiamo già che molti film in anteprima mondiale al festival quest'anno non rilasceranno alcuna intervista alla stampa. Zero, zero, nada”, si legge nella lettera. “Questa decisione, influenzata dagli studios e sostenuta da molti pubblicisti, mette in pericolo un'intera categoria di giornalisti, in particolare i freelance, che con il loro lavoro appassionato e incessante spesso contribuiscono al successo dei film, danno voce e prestigio a registi e attori, e contribuiscono ad accendere il dibattito su progetti che puntano agli Oscar, ai Golden Globe e ad altri prestigiosi riconoscimenti”.

Charles McDonald, pubblicista cinematografico veterano, afferma che da qualche tempo gli studios e le case di produzione si sono allontanati dalle interviste e dai junket dei festival cinematografici internazionali, ma che la tendenza sta prendendo piede. A suo avviso si tratta di un cambiamento di strategia da parte di studios e distributori.

“Per alcuni film, che potrebbero non avere ancora una distribuzione mondiale o non avere un piano di marketing, i festival sono visti più come un luogo dove testare le acque prima che gli studios si imbarchino in una strategia di marketing, con interviste alla stampa, ecc. “E gli attori sono sempre meno disposti a rilasciare molte interviste”.

sveva alviti alberto barbera

Ma McDonald avverte che questa politica rischia di danneggiare realmente l'ecosistema dei festival cinematografici. “La mia sensazione è che senza i media i festival non esistano”, afferma. “Quando uno studio o chiunque altro viene a Venezia, a Berlino, a Cannes, la copertura mediatica che ottiene è assolutamente necessaria ed essenziale per il lancio dei loro film. E se i giornalisti non possono avere accesso a uno o due intervistati di grande nome, i loro canali non potranno più permettersi di mandarli”.

PIETRANGELO BUTTAFUOCO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Interrogato sulla questione durante la conferenza stampa di apertura di mercoledì, il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera ha dichiarato di non essere a conoscenza del problema e ha promesso: “Lo verificherò”. Ma Barbera ha anche sottolineato che il festival non controlla le decisioni di marketing prese da società private come gli studios.

alberto barbera

Rettifica alle ore 10:58 PT: Una versione precedente di questa storia affermava erroneamente che Lady Gaga e Joaquin Phoenix non erano presenti a Venezia per la stampa.

CATE BLANCHETT - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024 PATTI SMITH - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024 JENNA ORTEGA - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024 JENNA ORTEGA WINONA RYDER - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024 GENNARO SANGIULIANO CON FEDERICA CORSINI A VENEZIA - 28 AGOSTO 2024