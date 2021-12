EGOMANI DA PIAZZA - FRANCESCO MERLO UCCELLA MAURIZIO LANDINI: “LO SCIOPERO GENERALE? È STATA UNA "SCROLLATA", LA RIPICCA UMORALE DEL SEGRETARIO DELLA CGIL CHE SI È SENTITO TRASCURATO DA QUELLO STESSO DRAGHI CHE LO AVEVA ABBRACCIATO. NON SO IN EMILIA, MA NEL SUD SI DICE: "A MMIA?". GLI È SCATTATO IL RIFLESSO CONDIZIONATO. HO SIMPATIA PER IL CARATTERE DI LANDINI CHE MI DISSE: ‘HO UNA BRUTTA FACCIA PER BENE’. MA QUESTO NON È CARATTERE, È CARATTERINO…”

Caro Merlo, è semplicistico liquidare lo sciopero generale come la mossa obsoleta di "vecchi" che rappresentano "vecchi". L'Italia è l'unico Paese Ocse nel quale negli ultimi 30 anni (non tre eh!) le retribuzioni sono diminuite. Pensi che in Germania e in Francia nello stesso arco di tempo sono cresciute di oltre il 30%.

In altri Paesi molto di più, anche del 250%. Significa che le risorse sono state spostate dai lavoratori dipendenti - che ricchi non sono mai stati eh! - altrove. Se in questi anni la politica ha scelto di non ascoltare le richieste dei lavoratori, oltre allo sciopero generale che strumento ha il sindacato per incidere sulle scelte politiche, per dire che così non va, che la povertà sta aumentando e il lavoro povero pure? Quanto al signor Frongia, forse qualcuno dovrebbe chiarirgli le ragioni dello sciopero.

Esmeralda Rizzi, Cgil nazionale

La lettera di Onorato Frongia poneva il problema dei giovani che neanche la Cgil tutela. E infatti in Cgil non ci sono. In quanto allo sciopero, sospetto che neppure lei lo giudichi necessario. E non perché non ci sia stato l'accanimento sui salari che lei denuncia. Ma perché di sciopero non c'è proprio aria nell'Italia che prova a cambiar pelle. La verità? È stata una "scrollata", la ripicca umorale del segretario che si è sentito trascurato da quello stesso Draghi che lo aveva abbracciato. Non so in Emilia, ma nel Sud si dice: "a mmia?". Gli è scattato il riflesso condizionato. Ho simpatia per il carattere di Landini che mi disse: «Ho una brutta faccia per bene». Ma questo non è carattere, è caratterino.

