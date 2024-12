EHI, LO VUOI ASSAGGIARE IL MIO TORRONE? - I PARTY DI NATALE AZIENDALI SONO UN LUOGO DOVE I COLLEGHI, TRA UN BICCHIERE DI VINO E UN PANETTONE, "RISCHIANO" DI FINIRE A LETTO – SECONDO IL 59% DEGLI INTERVISTATI, IL MOMENTO DI FESTA È L’OCCASIONE GIUSTA PER DARE SFOGO AL DESIDERIO REPRESSO DURANTE LE GIORNATE LAVORATIVE - IL 40% DEI LAVORATORI HA AMMESSO DI ESSERSI DATO DA FARE IN OCCASIONE DEL PARTY DI NATALE. COME? O FACENDO DEL SESSO ORALE APPARTANDOSI O ANDANDO A CASA INSIEME E...

L’ufficio rappresenta un universo sociale a sé stante: i colleghi, subalterni e capi formano una piramide e i rapporti si intrecciano non solo da un punto di vista professionale, ma anche personale. Complice l’ambito lavorativo e lo stress, non sempre si è in grado di essere se stessi a pieno, ma in alcune occasioni più casual i nervi si allentano e il piacere di condividere momenti con i colleghi esiste: i party e le cene aziendali natalizie.

Ashley Madison ha condotto una survey sui party di Natale aziendali che, con l’alcol complice, possono diventare occasione di intrecci molto interessanti all’interno del luogo di lavoro.

Il 59% dei rispondenti ha dichiarato che il fattore scatenante di un’avventura al party di Natale è l’attrazione repressa per il/la collega in tutti i mesi di lavoro precedenti, e il 40% ha ammesso di aver appagato questo desiderio proprio in occasione della festa aziendale. I sensi di colpa? Ben pochi, basti pensare che il 93% dei coraggiosi si dichiara felice e non rinnega l’esperienza libertina.

Diversi sono i ruoli con cui si vuole provare qualcosa di nuovo, come colleghi dello stesso livello (78%), con un capo o superiore (24%), ma anche compagni altrui (39%): l’occasione è ghiotta, e non va assolutamente sprecata.

Il rischio rappresenta l’aspetto più temuto, infatti sia la maggioranza del genere femminile (75%) sia di quello maschile (64%) ritiene che la paura di essere scoperti con un/a collega sia maggiore rispetto a quando si intrattiene un rapporto fisico con una persona esterna.

Diverse sono le attività intime attuate, in primis rapporti completi (68%), seguiti da baci appassionati (63%) e sesso orale (58%). Tra i luoghi preferiti per compiere atti viziosi vince la tradizionale stanza d’hotel, seguita dalla propria casa, in auto, e addirittura nell’ufficio o al party natalizio!

Tra le motivazioni scatenanti dei rapporti con colleghi, spicca l’attrazione repressa verso l’altro (59%), limitata dalle situazioni che avvengono nel luogo di lavoro; anche l’euforia delle feste comporta una causa di rapporti extraconiugali, per il 52% dei rispondenti, accompagnato anche dall’infelicità arrecata dalla relazione primaria (26%).

“I party aziendali natalizi rappresentano un momento unico in cui si abbattono le barriere del quotidiano e le dinamiche lavorative si trasformano - dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa, aggiungendo - La nostra survey mostra come attrazione e desiderio repressi emergano in queste occasioni, rivelando che la combinazione tra contesto informale e alcol può portare a esperienze audaci che molti non solo vivono senza rimpianti, ma anzi ricordano con piacere”.

Forse, tra brindisi e sguardi rubati, le feste aziendali non sono solo l’occasione per scambiarsi auguri, ma anche per vivere momenti che lasciano il segno… parola di Ashley Madison.

