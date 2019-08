EL PASO E CHIUDO – È DI 20 MORTI E 26 FERITI IL BILANCIO DELLE VITTIME DELLA STRAGE DEL CENTRO COMMERCIALE DI EL PASO: L’ATTENTATORE È STATO ARRESTATO, SI CHIAMA PATRICK CRUSIUS, HA 21 ANNI E AVREBBE AGITO COME “RISPOSTA ALL’INVASIONE ISPANICA DEL TEXAS” – LA POLIZIA STA ANALIZZANDO UN MANIFESTO CHE AVREBBE SCRITTO LUI E CHE FA RIFERIMENTO AL MASSACRO DI CHRISTCHURCH E ALLA “GRANDE SOSTITUZIONE” – SPARI ANCHE IN OHIO, A DAYTON: ALMENO 9 MORTI E 16 FERITI

ASSALTO A EL PASO: 20 MORTI E 26 FERITI

Da www.rainews.it

patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso

L'America fa i conti con l'ennesima strage delle armi, la strage più letale dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, probabilmente dettata dall'odio verso gli ispanici. Un giovane, Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas, è entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista di El Paso, in Texas, imbracciando un Kalashnikov e ha cominciato a sparare.

sparatoria al cielo vista mall di el paso 1

I morti sono almeno 20, 26 i feriti, molti dei quali lottano tra la vita e la morte.I media locali parlano anche di 4 bambini tra i morti. La polizia parla di crimine d'odio: è sotto esame del Fbi un manifesto di 4 pagine, intitolato "The Inconvenient Truth", che si ritiene sia stato scritto proprio dal 21enne (ma ancora non c'è la conferma ufficiale): fa riferimento al massacro di Christchurch e alla Teoria della Grande Sostituzione. L'attacco al locale Walmart sarebbe una risposta all'invasione ispanica del Texas e il killer si dice ispirato dal suprematista bianco, Brenton Tarrant, autore della strage nelle moschee nella città neozelandese. Il manifesto è stato postato nel forum 8Chan, lo stesso all'epoca utilizzato da Tarrant, appena 20 minuti prima, secondo la Cnn, della prima telefonata di allarme alla polizia di El Paso.

sparatoria in un bar di dayton, ohio 3

la persone si nascondono durante la sparatoria a el paso

Nel manifesto l'autore parla del suo odio per immigrati e ispanici, accusando loro e agli americani di prima generazione di portare via il lavoro e annacquare la cultura statunitense. E' una risposta - si legge "all'invasione ispanica del Texas: loro sono quelli che istigano e non io. Io sto semplicemente difendendo il mio Paese dalla sostituzione etnica e culturale portata da un'invasione". Poi, l'autore del manifesto si scaglia contro i Democratici e anche contro i Repubblicani.

proteste sulle armi negli usa

"Le mie opinioni sull'automazione e sull'immigrazione e su tutto il resto -aggiunge- anticipano Trump e la sua campagna elettorale". Il giovane, di cui c'è una foto mentre entra nel locale -maglietta con le maniche corte, pantaloni lunghi color chiaro, occhiali e cuffie per proteggersi dal rumore degli spari, un fucile automatico imbracciato e pronto a far fuoco - è stato catturato dalla polizia senza opporre resistenza. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha detto che si è trattato di "uno dei giorni più sanguinosi" nella storia dello Stato.

l'arresto di crusius 1

Ancora si sa poco delle vittime ma il presidente messicano Manuel Lopez Obrador ha detto che ci sono tre messicani tra i morti.

patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso 3

L'America è sotto shock. Alcuni giorni fa due impiegati della stessa catena commerciale erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Southaven in Mississippi; e sabato scorso, un 19enne di origini italo-iraniane, con simpatie suprematiste, ha aperto il fuoco sulla folla al Gillroy Garlic Festival in California e ha ucciso tre persone, tutti giovanissimi: un bimbo di 6 anni, un'adolescente di 13 e un ragazzo di 2. Trump: terribile sparatoria a El Paso "Terribile sparatoria a El Paso, in Texas. Le notizie sono bruttissime, diversi morti". Con poche righe il presidente americano ha commentato su Twitter la sparatoria in Texas. "Al lavoro con autorità statali e locali e con forze di sicurezza. Parlato con il governatore per garantire pieno sostegno dal governo federale", assicura quindi Trump".

patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso 2

Governatore: nostri cuori rivolti alle vittime

"Oggi la comunità di El Paso è stata travolta da un insensato atto di violenza. Il nostri cuori sono rivolti alle vittime alle vittime di questa orribile sparatoria e all'intera comunità di El Paso. Ho chiesto a tutti i texani di rivolgere le loro preghiere alle vittime e ai loro familiari". Lo ha scritto in un comunicato diffuso su Twitter il governatore del Texas, Greg Abbott, prima di raggiungere il luogo della strage. "Lo Stato del Texas - ha aggiunto - sta facendo tutto quanto nelle sue possibilità per perseguire gli autori di questo atto insensato"

la casa di patrick crusius l'arresto di crusius 2

Sparatoria in Texas, 20 morti e 26 feriti: polizia indaga su crimine razzista

(LaPresse/AFP) - E' di 20 morti il bilancio della strage in un supermercato Walmart alla periferia di El Paso, in Texas, negli Usa. Un uomo ha sparato e poi è stato arrestato. La polizia indaga su un crimine di carattere razzista. Nella sparatoria nel famoso ipermercato sono anche state ferite 26 persone, alcune delle quali versano in condizioni critiche.

sparatoria in un bar di dayton, ohio

Usa, sparatoria a Dayton in Ohio: almeno 9 morti e 16 feriti

(LaPresse) - Sono 9 i morti nella nuova sparatoria negli Usa a Dayton in Ohio, avvenuta a poche ore da quella di El paso in Texas. L'autore della sparatoria è stato ucciso. Lo riferisce su twitter la polizia di Dayton. Sono 16 i feriti che sono stati presi in cura dagli ospedali.

sparatoria in un bar di dayton, ohio 1

Usa, sparatoria a Dayton in Ohio: almeno 9 morti e 16 feriti

(LaPresse) - "Avevamo degli agenti nelle immediate vicinanze quando è iniziata questa sparatoria e siamo stati in grado di rispondere al fuoco e porre fine rapidamente" agli spari, spiega la polizia.

I fatti si sono verificati nell'area del Ned Peppers Bar nella East Fifth Street, nella zona del distretto dell'Oregon, distretto del divertimento e dell'arte.

patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso 4 sparatoria al cielo vista mall di el paso

Stati Uniti, spari a Dayton in Ohio: "Almeno 10 persone colpite"

Da www.repubblica.it

l'arresto di crusius

C'è stata un'altra sparatoria in Usa, stavolta a Dayton, in Ohio, appena qualche ora dopo la strage a El Paso, in Texas. Secondo diversi siti americani un uomo armato ha aperto il fuoco e ci sono diverse persone, almeno una decina, colpite dagli spari.

SPARATORIA DAYTON, OHIO 1

Secondo l'emittente WHio News, ci sono delle vittime, tra i quali probabilmente anche l'uomo che ha sparato. Nell'area, sono intervenuti numerosi agenti di polizia: l'area teatro della sparatoria è la East 5th Street nel distretto dell'Oregon, ad ovest del centro cittadino. Sempre secondo quanto riferisce l'emittente locale, il personale medico intervenuto sul posto segnala pazienti in condizioni critiche e feriti che vengono condotti agli ospedali Grandview e Kettering.

Dalle prime informazioni dei siti Usa, un assalitore sarebbe stato ucciso, mentre un altro possibile assalitore, un uomo bianco che imbracciava un fucile, è stato visto fuggire a bordo di un'auto e avrebbe investito un pedone.

sparatoria a el paso 1

il tweet di donald trump sulla sparatoria di el paso

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta intorno all'una di notte. La polizia è stata chiamata perchè c'era un uomo che sparava vicino a un bar nel quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte. Non sono ancora chiari i dettagli, ma un video girato sul posto da un testimone mostra cinque corpi a terra, coperti da lenzuola bianchi, sul marciapiede. "C'era un uomo che sparava nel bar stasera", ha raccontato a BnoNews Daniel Williams, ex componente di una band musicale, The Devil Wears Prada. "Sono affranto per le persone colpite. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia".

texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 6 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 1 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 10 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 11 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 9 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 8 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 5 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 4 patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso 1 due dipendenti del walmart di el paso proteste sulle armi negli usa 1 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 2 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 3 texas, sparatoria in un centro commerciale di el paso 7 SPARATORIA DAYTON, OHIO sparatoria a el paso

SPARATORIA DAYTON, OHIO 1 sparatoria in un bar di dayton, ohio 2 SPARATORIA DAYTON, OHIO