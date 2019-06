UN ELEFANTE IN UN NEGOZIO DI CRISTALLI OVVERO DONALD TRUMP IN VISITA IN GRAN BRETAGNA - NON SOLO LA STRETTA DI MANO COATTA ALLA REGINA, "THE DONALD" HA TOCCATO LA SOVRANA DURANTE LA CENA DI GALA, APPOGGIANDOLE LA MANO LUNGO LA SCHIENA - IL PRINCIPE CARLO, CONVINTO AMBIENTALISTA, SI È RITROVATO A OFFRIRE UN TÈ A UN NEGAZIONISTA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO COME TRUMP - IMBARAZZO ANCHE PER HARRY: HA DOVUTO INCONTRARE IL PRESIDENTE ODIATO DALLA MOGLIETTINA… (VIDEO)

Da "www.lapresse.it"

trump tocca la spalla della regina

Donald Trump rompe ancora il protocollo, questa volta durante il banchetto organizzato dalla Regina a Buckingham Palace. Dopo un appassionato discorso col quale ha tessuto le lodi di Sua Maestà il presidente Usa ha messo una mano sulla spalla di Elisabetta II come per accarezzarla.

trump ed elisabetta, la cena di gala 6

Toccare la sovrana però, soprattutto in occasioni formali come quelle di lunedì sera, non è un gesto ritenuto opportuno secondo il rigido protocollo reale. E non è la prima volta per Trump: già al suo arrivo a Buckingham Palace aveva salutato la Regina stringendole la mano.

trump ed elisabetta, la cena di gala 7

Massimo Gramellini per il “Corriere della sera”

Un giorno la buona educazione e Donald Trump si conosceranno meglio e diventeranno amici, ma non è ancora questo il giorno. Prima di partire per Londra, che intende staccare definitivamente dall' Europa (se è il caso a morsi), l' omaccione di Stato aveva lanciato un segnale di apertura nei confronti della civiltà, spianandosi il ciuffo arancione a forma di kayak.

trump ed elisabetta, la cena di gala 4

Ma già sull' Air Force One che sorvolava l' Atlantico, probabilmente a pelo d' acqua per spaventare i pesci, Trump non ha resistito alla tentazione di spedire un cordiale tweet di saluto al sindaco della capitale inglese: «Sei un povero perdente senza speranza». Pare che «senza speranza» lo abbia aggiunto in seguito, nel timore che «povero perdente» fosse un complimento.

trump ed elisabetta, la cena di gala 5

Appena sceso dalla scaletta, ha stritolato la mano a Carlo, il principe ambientalista, anche se gli va riconosciuto di avere resistito alla tentazione di tirargli le basette per scoprire se nascondevano le treccine arrotolate di Greta Thunberg. Poi è passato a occuparsi della regina Elisabetta.

Vorrei tranquillizzare i lettori. Non l' ha stesa con un cazzottone al mento. Semplicemente, quando Her Majesty ha sollevato una manina inanellata per suggerirgli di baciarla, lui l' ha strizzata dentro la sua come avrebbe fatto con una noce. Mentre scrivo, non so ancora che cosa sia successo alla cena di gala, ma se Trump si sarà limitato a rovesciarle in testa un vassoio di patate roventi, si potrà certamente definire la visita un successo diplomatico.

trump ed elisabetta, la cena di gala 3

Luigi Ippolito per il “Corriere della sera”

Il tè fra Carlo e The Donald rischiava di essere uno dei passaggi più insidiosi della visita britannica di Trump: perché il principe è un convinto ambientalista mentre il presidente è schierato sul fronte negazionista del cambiamento climatico, tanto da aver ritirato gli Stati Uniti dall' Accordo di Parigi.

trump ed elisabetta, la cena di gala 2

Invece, a giudicare dalle immagini dell' incontro a Clarence House, tutto è filato liscio, tra sorrisi e risate.

Certo, in privato è probabile che Carlo abbia provato a sollevare la questione ambientale: ma lo avrà fatto con tatto e diplomazia, come si addice al suo nuovo ruolo. Che è di sovrano in pectore , che si sta preparando a succedere alla Regina e già ne assolve parte dei compiti.

trump ed elisabetta, la cena di gala 1

Ed è anche per questo che non ha potuto rifiutarsi di incontrare Trump, come aveva fatto invece in occasione della visita dell' anno scorso, quando lui e i suoi figli, William e Harry, si erano tenuti alla larga dal presidente: ma questa volta ha prevalso la ragion di Stato.

