ELEONORA BERLUSCONI HA UN “AMICO BELLISSIMO” – LA SECONDOGENITA DI SILVIO E VERONICA È IN CRISI CON IL COMPAGNO GUY BINNS? DOPO LA NASCITA DELLA LORO TERZA FIGLIA I DUE VIVONO SEPARATI E LEI SI È CONCESSA UNA SERATA IN LIBERA USCITA CON IL BELLOCCIO RUGBISTA ALVISE RIGO – “CHI” PER ORA PARLA DI UNA “SEMPLICE SIMPATIA”, LUI È STATO GIÀ AVVISTATO CON TIPINE FINI COME TAYLOR MEGA E DAYANE MELLO…

Carola Uber per “Chi”

ELENORA BERLUSCONI A PASSEGGIO CON ALVISE RIGO

Potrebbe esserci aria di crisi tra Eleonora Berlusconi e il compagno inglese Guy Binns. A pochi mesi dalla nascita della loro terzogenita, Artemisia, la coppia sembrerebbe nel pieno di un periodo di riflessione di cui ancora non sono chiari né i contorni né l'entità. Sta di fatto che di ritorno da un lungo soggiorno in Australia, dove Eleonora ha portato a termine la sua ultima gravidanza, lei è tornata a vivere in Italia, a Macherio, e lui nella loro casa di Londra.

ELEONORA BERLUSCONI E GUY BINNS

Qualche giorno fa Binns l'ha raggiunta a Milano per passare un po' di tempo insieme con i bambini e accompagnarla a trovare suo padre Silvio Berlusconi, ricoverato brevemente in ospedale in seguito a un lieve infortunio, poi però è ripartito per l'Inghilterra dove lavora come modello e personal trainer.

ALVISE RIGO ELEONORA BERLUSCONI

ELEONORA BERLUSCONI

Un arrivederci, chiaramente, non un addio, ma con pochi sorrisi. I sorrisi invece abbondavano poche sere fa sul bellissimo viso di Eleonora, che lasciati i bimbi, Riccardo, Flora e Artemisia, alle cure strafidate e ormai espertissime della nonna Veronica Lario (tra lei e la primogenita Barbara ha sette nipotini), si è concessa una serata in libera uscita con un gruppo di amici a Milano. Prima la cena in un ristorante peruviano rinomato, poi una passeggiata in zona San Marco alla ricerca di un bar dove bere un ultimo drink in compagnia.

ELEONORA BERLUSCONI COL FIDANZATO GUY

Ed è lì, tra un locale e l'altro, che abbiamo sorpreso Eleonora, elegante e già in formissima dopo il terzo parto, immersa nei discorsi con un ragazzo mai visto finora al suo fianco e che, per fisicità e bellezza, ricorda moltissimo Binns.

ALVISE RIGO

ALVISE RIGO CON ELEONORA BERLUSCONI

Il ragazzo in questione risponde al nome di Alvise Rigo, è di Venezia, ha 27 anni e fino alla stagione scorsa era un rugbista di professione (l'ultima squadra nella quale ha militato è il Valsugana Padova Rugby), ma in realtà il suo curriculum è un lungo elenco di esperienze lavorative che spaziano da addetto alla sicurezza a driver, da bartender ad assistent manager presso Givenchy, da consulente nell'agenzia Major Model di Milano a modello lui stesso. Quella con Eleonora al momento è una semplice simpatia, niente di più (lui è già stato avvistato anche con Taylor Mega e Dayane Mello), ma forse è il campanello d'allarme di quella voglia di libertà con cui ogni mamma prima o poi si ritrova a fare i conti.

