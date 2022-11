ELEONORA SIRABELLA AVEVA CAPITO CHE STAVA PER SUCCEDERE QUALCOSA DI TERRIBILE – POCO PRIMA DI ESSERE TRAVOLTA DAL FIUME DI FANGO, NELLA NOTTE TRA VENERDÌ E SABATO, LA PRIMA VITTIMA ACCERTATA DELLA FRANA DI CASAMICCIOLA HA CHIAMATO IL PADRE, SPAVENTATA DAL MALTEMPO. L’UOMO È ARRIVATO A POCHI METRI DA LEI, MA È STATO BLOCCATO DALLA FRANA – ELEONORA AVEVA 31 ANNI E LAVORAVA IN UN BAR DI LACCO AMENO: IL SUO CORPO È STATO RITROVATO UN CENTINAIO DI METRI PIÙ GIÙ…

Da www.open.online

Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana che sabato mattina ha travolto Casamicciola Terme, durante la notte aveva chiamato il padre, spaventata dalla furia del maltempo.

Poco prima che il fiume di fango la travolgesse, la 31enne aveva chiamato con il cellulare il padre che vive a poca distanza, nel comune di Lacco Ameno, per chiedergli soccorso. In pochi minuti l’uomo, insieme al figlio, è arrivato fino all’imbocco della strada che conduce a via Celario, dove sono concentrati gli undici dispersi dell’alluvione.

I due hanno provato a raggiungere la casa: la pioggia, il fango e i detriti gli hanno impedito di avvicinarsi, e nel frattempo sono arrivati anche i soccorritori. La donna, che a gennaio avrebbe compiuto 32 anni, viveva con il marito – che risulta ancora disperso – in zona Rarone, nella parte alta di Casamicciola, poco sotto l’area da dove è avvenuto lo smottamento.

Lavorava come commessa in un bar del luogo e il suo corpo è stato trovato un centinaio di metri più giù, in piazza Maio. A ventiquattro ore dalla frana che ha travolto Casamicciola Terme sabato 26 novembre, sono ancora 11 i dispersi e 13 i feriti finora accertati. Ieri era circolata la notizia che la vittima fosse una donna originaria dell’est Europa, sposata con un uomo dell’isola, che risulta ancora dispersa.

