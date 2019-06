ELETTRA DI CHIAPPA E SPADA - IL VIDEO IPNOTICO DELLA LAMBORGHINI CHE AGITA IL SOVRABBONDANTE LATO B IN PISCINA - GRAZIE ALL’EFFETTO IDROMASSAGGIO, E’ UN EFFETTO OTTICO DA TSUNAMI ORMONALE - VIDEO

ELETTRA LAMBORGHINI SCULETTA IN PISCINA

Da https://tv.liberoquotidiano.it/

Un video ipnotico, quello di Elettra Lamborghini. La showgirl pubblica una clip in cui balla mostrando il lato b (gigante) nella vasca da bagno con idromassaggio azionato. Praticamente uno tzunami. Una cosa tra il comico e il sexy.

elettra lamborghini

Poche ore prima, la bella giurata di The Voice aveva rilasciato una intervista in cui sembrava Santa Maria Goretti. Dice di avere avuto un'educazione tradizionale. "Ho sempre avuto moltissime regole, e anche oggi le seguo. Ai genitori dei bambini miei follower dico: meno male che seguono me e non altre zoccolone che ci sono in giro. Sono tutto fumo e zero arrosto".

E poi: "Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima". Discoteca? "Quando ci vado bevo solo acqua e sono fiera di questa cosa". Se lo dice lei...

