PER ELISABETTA È STATA FATALE UNA CADUTA: IL DECESSO È DOVUTO AI TRAUMI RIPORTATI IN UN INCIDENTE AL CASTELLO DI BALMORAL

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

regina elisabetta

La regina Elisabetta è morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. Le voci che già giovedì circolavano a Londra hanno trovato conferma ieri tra fonti attendibili vicine alla Royal Family. Dopo l'incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della Sovrana, i medici che l'assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale.

La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l'ammissione che lo staff medico era «preoccupato» per la sua salute.

la regina elisabetta e liz truss 5

LA FAMIGLIA

Ma è stato l'annuncio che tutti i parenti più stretti di Elisabetta si stavano recando a Balmoral a far pensare che la Regina fosse davvero grave e avesse poche ore di vita. L'ora della sua morte non è stata comunicata, ma è certamente anteriore alle 18,30 locali: si è preferito aspettare che tutti i familiari fossero giunti al castello, per evitare che poi qualche tabloid malevolo scrivesse che la Sovrana era spirata senza qualcuno dei suoi figli a fianco.

il principe harry arriva a balmoral 1

Solo il principe Harry è arrivato tardi, ed è stato peraltro uno dei primi ad andarsene. Alle 8,30 di ieri ha preso l'aereo per Londra e ha raggiunto Meghan, che aveva rinunciato a recarsi con lui in Scozia, forse temendo una cattiva accoglienza da parte degli altri membri della Royal Family. Preoccupazione infondata: Elisabetta aveva invitato questa estate i Sussex al castello ricevendo un rifiuto, ma non aveva mai smesso di sperare in una riconciliazione che invece non è avvenuta, come dimostrano anche le parole di Carlo nel suo primo discorso.

regina elisabetta 1

[…] i funerali si terranno dieci giorni dopo l'annuncio della scomparsa della Sovrana, ma il 18 settembre è una domenica e bisognerà o anticiparli a sabato, giorno che favorirebbe una grande partecipazione dei sudditi, o posticiparli a lunedì 19, che ieri sembrava la data più probabile. Dopo le esequie, i membri della Royal Family continueranno a portare il lutto per sette giorni. […] Non si sa ancora se raggiungerà suo padre, sua madre e sua sorella Margaret nella King George VI Memorial Chapel, o se invece sarà deposta accanto al marito Filippo, nel Royal Vault. I suoi genitori sarebbero molto fieri di averla con loro; suo marito l'accoglierebbe con una battuta di spirito sulle scomodità del posto, e sarebbe felice di essere di nuovo riunito al suo salsicciotto, come la chiamava. Vittorio Sabadin

