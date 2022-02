ELOGIO DELL'EIACULAZIONE PRECOCE - PERCHE' IL MASCHIO CONTEMPORANEO E' OSSESSIONATO DAL TEMPO CHE IMPIEGA A RAGGIUNGERE UN ORGASMO? - L'OBIETTIVO DICHIARATO E' PRENDERSI CURA DELL'ALTRO, MA IL PROBLEMA SI SCONTRA CON UNA REALTA' RIMASTA A LUNGO INVISIBILE: PIU' DELLA META' DELLE DONNE VORREBBE ABBREVIARE L'ATTO SESSUALE . MA BISOGNA AMMETTERLO: DURANTE IL SESSO, UOMINI E DONNE HANNO INTERESSI OPPOSTI. E CIÒ CHE GLI UOMINI CONSIDERANO UNA PERFORMANCE COSTITUISCE, PER LA MAGGIOR PARTE DELLE DONNE, UNA PERFORMANCE SCADENTE... (INCHIESTE "LE MONDE")

Dagotraduzione da Le Monde

Eiaculazione

A letto bisogna “tenere duro”: gli uomini si ripetono questa formula dalla notte dei tempi. È dal cronometro che valutano non solo le loro prestazioni sessuali, ma, a quanto pare, il loro valore come esseri umani.

Quando sei una donna, questa ossessione è esoterica come il volo degli storni. Perché gli uomini non mettono il piacere, o la scoperta, in cima alle loro priorità sessuali? Sembrerebbe buon senso. Sfortunatamente, il maschio contemporaneo è fastidioso. Vuole "tenere". Se lo fa, è felice. Se fallisce, si sbriciola in polvere.

eiaculazione precoce 1

Il problema è che apparentemente il maschio contemporaneo fallisce. Quasi sempre. Secondo il sondaggio IFOP/Charles.co dell'ottobre 2019, il 90% degli uomini vorrebbe eiaculare più lentamente. Traduzione: il 90% degli uomini si trova sessualmente insufficiente.

Dovremmo accusare la pornografia o il culto della performance? Personalmente, voto per un'affascinante tendenza a mettere la propria arroganza nel peggior posto possibile. L'eiaculazione è un riflesso. Voler ostacolare il normale funzionamento del proprio corpo equivale a voler addomesticare l'animale in sé stessi: una barriera contro il biologico. Tutto questo è di una nobiltà ammirevole. Tuttavia, beh, non funziona.

eiaculazione precoce

Quale durata si dovrebbe raggiungere per “tenere” sufficientemente – diciamo, il minimo sindacale di prestazione? La media statistica delle penetrazioni, cronometrata dalla scienza, è di 5 minuti e 40 secondi. E tu sai cosa? 5 minuti 40 sono già tanti. Personalmente, in 5 minuti e 40, ho il tempo di finire un sudoku non troppo complicato.

Solo che gli uomini non sono soddisfatti di questa durata così onorevole. Tenere duro abbastanza a lungo non è abbastanza per loro: devi resistere molto. E forse anche oltre. Quando gli uomini stessi dichiarano la durata della loro penetrazione, la stimano in 13 minuti. Secondo i sondaggisti, questa durata è sopravvalutata (IFOP/Charles.co).

eiaculazione precoce by altan

Ora poniamo la domanda fastidiosa: per quale scopo dovremmo "trattenere" queste interminabili erezioni? Se ascoltiamo gli uomini stessi, l'obiettivo dichiarato si rivela invariabilmente altruistico. Non ci prendiamo cura di noi stessi – oh no, soprattutto no – ci prendiamo cura dell'altro. Perché come tutti sanno, nessun essere umano, dopo Matusalemme e perfino le amebe, ha mai provato il minimo piacere senza la stimolazione di un pene.

Incomprensione sessuale

Il problema di questo scenario è che si scontra con una realtà rimasta a lungo invisibile, ma ormai comunemente accettata: a letto, le donne preferiscono quando la penetrazione finisce velocemente. Non sono io a dirlo, sono le cifre della simulazione. Secondo le ultime notizie, il 91% delle donne aveva già simulato l'orgasmo... E tra loro, il 56% aveva simulato con l'obiettivo di abbreviare l'atto sessuale (indagine Gleeden, dicembre 2021).

giovani eiaculazione precoce

Il 56% del 91% delle donne è la maggioranza. Questa cifra rivela la portata dell'equivoco sessuale: gli uomini fanno di tutto per prolungare relazioni che le donne farebbero di tutto per abbreviare. E quando parlo di dolore intenso, non è solo una figura retorica: quasi due uomini su tre sono preoccupati di raggiungere l'orgasmo troppo in fretta.

L'11% ha già assunto farmaci per ritardare l'eiaculazione, il 52% ha già pensato a cose che potrebbero rompere la sua eccitazione, il 66% si costringe a fare delle pause e l'82% rallenta il ritmo (IFOP/Charles.co ). E perché non prendere la prima galea per la colonia penale, sempre che ci siamo?

eiaculazione

Naturalmente, questa domanda ci obbliga a rimettere in discussione uno dei fondamenti della nostra immaginazione sessuale: che il volere quella penetrazione "parifichi" uomini e donne, che sarebbero, per qualche istante (5 minuti e 40 appunto), in stato di beata fusione.

A questa finzione vogliamo credere. È anche per questo desiderio di crederci che le donne fingono. Ma bisogna ammetterlo: durante il sesso, uomini e donne hanno interessi opposti. Potrei anche andare oltre: ciò che gli uomini considerano una performance costituisce, per la maggior parte delle donne, una performance scadente. E ogni volta che un uomo si sente come se avesse «risolto il suo problema» di eiaculazione precoce, in realtà ha creato un problema per i suoi partner.

Un amante che "tiene" è la ferita

la eiaculazione femminile esiste

Questa discrepanza alla fine sarebbe abbastanza comica se la nostra cultura sessuale desse a tutte le voci lo stesso peso. Ma questo non è il caso. L'eiaculazione rapida è concettualizzata, e persino oggettivizzata, come un problema. Quando si digita "eiaculazione rapida" su Google, i risultati suggeriscono che si tratta di una malattia grave, da curare il prima possibile. Cosa accadrebbe se invertissimo l'equazione e considerassimo questo problema come una soluzione? Perché per non sentire la voce delle donne, continuiamo a diffondere l'idea che un uomo che "tiene duro" impressionerà i suoi partner e, più in generale, eserciterà un enorme potere di attrazione.

eiaculazione precoce masturbazione

Bene, scusa: non sono d'accordo. Un amante che "tiene" è la ferita. È anche la doppia ferita. Non solo devi tollerare il sesso lungo, ma devi anche ascoltare il commento dell'eroe del giorno sulle sue imprese, qualcosa che non manca mai di fare prima, durante e dopo. Inoltre, anche se significa rompere l'umore, non ho mai veramente capito la differenza tra un maratoneta sessuale e un rompicoglioni. Se non sei d'accordo, tieni presente che ho la semantica dalla mia parte: quando ti trattieni, ti trattieni. Non ci arrendiamo. Essere l'amante di un uomo che non si arrende mai: che noia!

E poi francamente, gli uomini che non reggono hanno un sacco di qualità. Non solo ci danno il tempo di finire la griglia della giornata su Wordle ma, necessariamente, cercheranno di compensare altrove. Il loro talento si esprimerà poi in mille altri modi: volenti o nolenti, reinventano la nostra idea di performance. Perché non ringraziarli, invece di prenderli costantemente in giro?

EIACULAZIONE PRECOCE

Inoltre, questi eiaculatori rapidi sono la maggioranza: secondo il sondaggio IFOP/Charles.co effettuato nell'ottobre 2019, quattro uomini su cinque non sono già stati in grado di trattenere un'eiaculazione. E non stiamo parlando di un singolo evento: il 70% degli uomini ha avuto questa esperienza almeno una volta nei dodici mesi precedenti.

Se vuoi la mia opinione, è giunto il momento di riabilitare la velocità. In tutti gli ambiti della nostra vita, siamo valutati in base alla nostra capacità di portare a termine rapidamente i compiti che ci spettano: nel sesso dovrebbe essere lo stesso. Consiglio anche di smettere di parlare di eiaculatori precoci, ma di parlare di eiaculatori efficaci. E se ti piacciono i piaceri lunghi, anche infiniti, nessun problema: a prenderti il tuo tempo, ci saranno sempre cunnilingus, carezze e sex toys.