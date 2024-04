ELON MUSK NON SA DOVE SBATTERE LA "TESLA" - L'AZIENDA DI AUTO ELETTRICHE DI MUSK, ACCUSATA DI NEGLIGENZA E OMICIDIO COLPOSO, RISARCIRA' LA FAMIGLIA DI WALTER HUANG, INGEGNERE APPLE CHE NEL 2018 MORI' IN UN INCIDENTE DOPO CHE LA SUA "MODEL X", FUNZIONANTE CON IL PILOTA AUTOMATICO, SI SCONTRÒ CON UNA BARRIERA AUTOSTRADALE - MUSK ERA STATO NETTO ("NON PATTEGGEREMO MAI") MA HA DOVUTO FARE MARCIA INDIETRO - COS'E' CAMBIATO? TESLA STA VIVENDO UN PERIODO COMPLESSO A CAUSA DI...

Il giorno prima dell'inizio del processo, Tesla ha scelto il patteggiamento. I fatti che erano stati portati in tribunale risalgono al marzo del 2018, quando Walter Huang, un ingegnere di Apple, mentre percorreva la Route 101, un’autostrada della San Francisco Bay Area, a circa 110 chilometri all'ora, era andato a sbattere sulle barriere di cemento a bordo della strada perdendo la vita.

La sua auto era una Tesla Model X e viaggiava con l'Autopilot attivato. […] La decisione di non andare a giudizio, scegliendo un accordo preventivo, è in effetti stata una sorpresa: nel 2022 il Ceo Elon Musk era stato netto sul tema e in un post sull'allora Twitter aveva scritto: «Non patteggeremo mai su un caso ingiusto contro di noi, anche se probabilmente dovessimo perdere» […]

Cos’è cambiato da allora? Tesla sta vivendo un periodo complesso, con la saturazione del mercato dei veicoli elettrici di lusso e la sempre più agguerrita concorrenza di quelli cinesi, compatti e spesso molto più economici, che stanno mettendo a dura prova le sue entrate. Da inizio anno la società ha perso 274 miliardi di dollari in borsa (un terzo del suo valore) con un calo delle vendite dell’8,5%. Neanche l’abbassamento dei prezzi dei veicoli ha impedito la perdita del primato di vendite contro la cinese Byd. […]

In questo contesto, un processo ad alto impatto mediatico come quello sulla morte di Huang sarebbe stato nocivo per l’azienda. Anche in caso di vittoria in tribunale: «Potresti vincere in tribunale, ma perdere agli occhi dell’opinione pubblica», ha commentato Ed Walters, docente di legge sui veicoli autonomi alla Georgetown Law. La famiglia di Huang aveva fatto causa a Tesla, accusata di negligenza e omicidio colposo. Nella denuncia, il pilota automatico era descritto come difettoso: secondo le indagini, avrebbe identificato erroneamente le linee delle corsie in autostrada, non rilevato il guardrail in cemento. Questo ha portato a un'accelerazione della vettura, che invece avrebbe dovuto frenare. E all'incidente che è costato la vita a Huang.

C'è da aggiungere il dettaglio che il mancato riconoscimento delle linee da parte del software è stato causato dal fatto che queste erano «sbiadite e quasi cancellate», come riportato nei documenti depositati in tribunale. Di contro c'è la difesa di Tesla: Huang aveva abusato dell’Autopilot perché stava giocando ad un videogioco sul suo smartphone mentre era alla guida. L'Autopilot riponde al livello 2 di automazione, ovvero l'«hands off» (via le mani) che permette al veicolo di prendere il controllo purché sotto la costante supervisione dell'essere umano. Non è permesso, dunque, distrarsi con altre attività, anche se il software per la guida autonoma è attivato.

L’Autopilot di Tesla è stato collegato ad almeno 19 decessi e a più di 700 incidenti dal 2019, secondo i dati della National Highway Traffic Safety Administration. La stessa agenzia, l’anno scorso, aveva fatto richiamare due milioni di automobili della casa di Musk dopo le critiche e i rischi di uso improprio dei conducenti. […]

