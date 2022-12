ELON MUSK VUOLE SPOLPARE TWITTER FINO ALL’ULTIMO CENTESIMO – MR TESLA DOPO AVER MANDATO A CASA MIGLIAIA DI LAVORATORI, METTE ALL’ASTA TUTTE LE CHINCAGLIERIE DELL’UFFICIO – IL MILIARDARIO SVALVOLONE STA PROVANDO A VENDERE LA STATUA CON L’UCCELLINO DI TWITTER, LA MACCHINA DEL CAFFÈ, LE AFFETTATRICI E... (CI MANCA SOLO IL VASO CINESE...)

Alessio Lana per www.corriere.it

Dopo i licenziamenti, ora Elon Musk mette all'asta alcuni oggetti della sede di Twitter a San Francisco (quella in cui sono comparsi i letti per dormire). Dal 17 gennaio gli utenti di tutto il mondo potranno sfidarsi a colpi di offerte per portarsi a casa alcuni pezzi di storia dell'informatica. O quasi. Perché se la statua dell'uccellino ha un indubbio valore «storico», il resto dei prodotti in svendita ha ben poco di tecnologico.

L'imprenditore di origini sudafricane dopotutto sta tagliando con la motosega il budget dell'azienda. Dalle infrastrutture ai bonus come il contributo per il Wi-Fi a casa passando per i rimborsi di viaggio e le ferie pagate per gli appaltatori, la «cura» Musk ha tagliuzzato dove poteva. Ma vediamo cosa possiamo acquistare all'asta (e come farlo).

Partiamo dall'uccellino. La statuetta celeste sarà sicuramente uno dei lotti che andrà per la maggiore. Misura un metro e 16 cm di larghezza per uno di altezza e ha una base d'asta di 25 centimetri

Prima di addentrarci nell'insolito ecco le due Recharge Station di Rock the Bike. Si tratta di due cyclette che permettono di ricaricare i dispositivi elettronici pedalando.

Questo lotto ha mandato in visibilio la stampa Usa. Il doppio forno «per la pizza» alto quasi un metro e ottanta dopotutto è un gadget «che fa gola».

A quanto pare da Twitter si trattavano bene in quanto a caffè. Dalla svendita della sede di San Francisco emergono infatti tre macchine per il caffè espresso made in Italy.

Tra i prodotti all'asta compaiono poi tutte le attrezzature della mensa di Twitter, dai dispenser per le bevande a enormi frigoriferi passando per l'affettatrice elettrica.

Chiudiamo con questa scultura della @ che fa anche da portavaso. Come dicevamo, l'asta entrerà nel vivo il 17 gennaio 2023 sul sito della Heritage Global Partners a partire dalle 16 ora italiana. La chiusura è prevista per il giorno successivo alle 19 italiane.

