È davvero difficile che passi un giorno senza che i media non parlino di Elon Musk: vuoi per Tesla, vuoi per SpaceX, l'uomo più ricco sulla Terra (ed uno dei più influenti certamente) finisce sempre sulle prime pagine dei giornali.

E la sua acquisizione delle quote di maggioranza di Twitter non ha fatto altro che alimentare questa abitudine.

Così, dopo un weekend passato alla tastiera a scrivere tweet su come cambiare la piattaforma social dei cinguettii, ecco arrivare il "colpo di scena" di inizio settimana: Elon Musk non farà parte del board della società.

Il messaggio del Ceo di Twitter Parag Agrawal ai suoi:

«Team, Elon Musk ha deciso di non far parte del nostro board. Ecco cosa posso condividere con voi riguardo ciò che è successo.

Il board ed io abbiamo avuto molte discussioni riguardo l'ingresso di Elon nel board, e con Elon direttamente. Eravamo emozionati a collaborare e conoscevamo i rischi.

Credevamo anche che avere Elon come un fiduciario dell'azienda dove lui, così come tutti i membri del board, avrebbe agito nel miglior interesse dell'azienda e di tutti i nostri azionisti, sarebbe stato il miglior passo in avanti. Il board gli ha offerto un posto».

«Abbiamo annunciato martedì che Elon sarebbe stato nominato nel consiglio subordinatamente ad un controllo ed all'accettazione formale. La nomina di Elon nel board sarebbe dovuta diventare ufficialmente effettiva il 9 aprile, ma Elon ha condiviso quella stessa mattina che non avrebbe più fatto parte del consiglio. Credo che questo sia per il meglio. Abbiamo e sempre avremo un input di valore dai nostri azionisti indipendentemente dal fatto che facciano parte del board o meno. Elon è il nostro più grande azionista e resteremo aperti ai suoi input».

«Ci saranno distrazioni avanti, ma i nostri obiettivi e le nostre priorità restano invariate. Le decisioni che abbiamo preso e come le eseguiremo sono nelle nostre mani, e di nessun altro. Togliamo il rumore e restiamo concentrati sul lavoro e su ciò che stiamo costruendo».

Musk ha acquistato il 9,2% di azioni Twitter a inizio mese, e nei giorni successivi ha continuato ad utilizzare il social come sempre ha fatto, criticandolo però da una prospettiva diversa, ovvero quella non del semplice fruitore, ma di colui che - di fatto - ne controlla il destino. Così, tra un tweet e l'altro sull'importanza di introdurre il pulsante modifica, a modificarsi è stata la sua decisione di aggregarsi al consiglio di amministrazione dell'azienda.

Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sul motivo per cui Musk abbia deciso di fare marcia indietro, ma possiamo presumere che questo dietrofront lasci aperta l'opzione di acquisto di altre significative quote della società, fatto che gli sarebbe stato in parte precluso nel caso in cui si fosse seduto al tavolo dei consiglieri di amministrazione visto che ciascun membro non può avere più del 14,9% delle quote della società. Attualmente Musk ne detiene il 9,2%.

