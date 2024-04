Estratto dell’articolo di Michela Giuliani per “La Sesia – Vercelli”

EMANUELE POZZOLO

“Non c’è una sola persona che abbia dichiarato che il colpo è partito dalla mia mano. Però le indagini sono state svolte in un’unica direzione, per dimostrare la mia colpevolezza». A una settimana di distanza dalla comunicazione della chiusura delle indagini, l’onorevole Emanuele Pozzolo parla non solo dell’inchiesta sullo sparo di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza (Bi). Commenta anche la decisione della Prefettura di Biella di revocargli il permesso del porto d’armi per difesa personale e la fuga di notizie «nell’ambito della procura di Biella”.

Pozzolo annuncia poi una settantina di querele nei confronti di chi ha diffamato lui e la sua famiglia sui social, ma anche di qualche giornale. E a chi lo definisce “pistolero” replica: «Pistolero è meno peggio di pistola, di tanti pistola che ci sono».

Onorevole Pozzolo, lei non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai magistrati che hanno coordinato le indagini, ma si è parlato di “diverse” sue versioni sull’accaduto. Cosa c’è di vero?

Anzitutto voglio precisare che in quanto successo a Rosazza non c’è stato niente di doloso, ma colposo: nessuno ha voluto intenzionalmente sparare, è stato un incidente. Io ho sempre e solo detto che il colpo non è partito da me, che non sono stato io a sparare.

andrea delmastro emanuele pozzolo

Non ho mai dichiarato che il ferito si è sparato da solo, né ho puntato il dito su altri. Di certo la pistola non era in mano mia. Altre precisazioni le voglio fare sullo stub: io mi sono sottoposto a questo accertamento non appena me lo hanno proposto, non è vero che non lo volevo fare, né che ho acconsentito dopo ore.

Però va detto che sono stato l’unico a cui si è deciso di fare questo accertamento. Inoltre, dallo stub è emerso che la polvere da sparo era in presenza maggiore sui miei vestiti piuttosto che sulle mie mani; quando uno spara l’esito è esattamente l’opposto. Certo che ero preoccupato e spaventato quella notte: dalla mia pistola era appena partito un colpo che aveva ferito una persona e soprattutto una per quella persona ero preoccupato.

Lei è comunque l’unico indagato

Questo nonostante nessuno abbia mai detto chiaramente che quel colpo è partito dalla mia mano. L’impressione è che non si sia voluto capire come sono andate davvero le cose, individuando un colpevole senza ipotesi alternative.

Perché è critico nei confronti della Prefettura di Biella?

EMANUELE POZZOLO - LOCALE DI ROSAZZA

Il porto d’armi per difesa personale mi è stato concesso per i temi di cui mi occupo da qualche anno, in particolare i rapporti con la dissidenza iraniana. Le questioni sono due: o la prefettura di Biella si è sbagliata quando ha dato quell’autorizzazione, oppure dovrà prendersi delle responsabilità nel caso a me o alla mia famiglia accada qualcosa. Prima è stato ritenuto che ci fossero le condizioni per rilasciarmi il porto d’armi per difesa personale. Poi, nel momento in cui ero più esposto, da quando tutti sanno tutto di me, dove abito, cosa faccio, dove vado e persino quale vino bevo a tavola, quella stessa autorità lo ha revocato, esponendo non solo me a quei rischi che inizialmente si pensava ci potessero essere. Il tutto troppo in fretta, come a volersi sbarazzare del sottoscritto. […]

Pozzolo, perché ha portato la pistola dentro alla sede della Pro Loco quella notte?

Il porto d’armi per difesa personale consente l’acquisto, la detenzione e ovviamente, appunto, il porto di un’arma corta. Non potevo certo lasciare la pistola in auto, incustodita, neppure a casa, senza un controllo. Per questo ritengo che l’accusa di porto d’armi abusivo sia ridicolo

Cosa intende quando parla di sproporzione mediatica […]?

EMANUELE POZZOLO - LA PISTOLA - RESIDUI DI SPARO

[…] A Rosazza è accaduto un incidente, una vicenda da giudice di pace. Invece la sproporzione mediatica ha creato un caso che non c’era, alla pari dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Il fatto che io sia un parlamentare è stato un fattore moltiplicativo, con continua fuoriuscite di notizie nell’ambito della procura di Biella […].

Sui giornali, sui siti , c’erano stralci di indagine che non conoscevo e tutti indirizzati unicamente ad accusarmi. Non solo: capoisco che i giornalisti facciano il loro lavoro, […] perà siamo stati soggetti ad appostamenti durati giorni, persone a me molto vicinehanno subito pressioni […]

youstub meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Lei ha presentato una settantina di querele. Nei confronti di chi?

Principalmente di persone intervenute sui social media, ma anche di qualche giornale. Alcuni profili social sonos tati creati apposta, tanto che non hanno uno storico: i loro contenuti sono diffamatori anche nei confronti di alcuni miei familiari. Ci sono riferimenti ai bambini e istigazione al suicidio […]

