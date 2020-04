EMILY, SCANSATI, FACCE VEDE' LE CHIAPPE - LA BOMBASTICA EMILY RATAJKOWSKI MOSTRA UNA FOTO MENTRE SI LAVA I DENTI IN MUTANDE. CHE C’È DI NUOVO? STAVOLTA, PER DARSI UN TONO, CITA ANDY WARHOL SPECIFICANDO CHE SI TRATTA DI UNA "PERFORMANCE ARTISTICA" - MA PERCHE', A UN CERTO PUNTO, BISOGNA PER FORZA NOBILITARE IL PROPRIO ESIBIZIONISMO? - VIDEO E FOTO HOT

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

emily ratajkowski 3

Noi qua a vacillare su cosa riaprire e cosa no, cianciare sul dopo, sulla privacy, sulla fede, sullo stato dell' arte di tutte le cose e pure dell' arte stessa, a piangere sul latte versato, secoli d' evoluzione che ci si rivoltano contro, a dirci che abbiamo fatto la fine di Icaro, meritevolmente, e che proprio per questo non torneremo a volare.

Emily Ratajkowski, invece, imperturbabile, si filma in mutande (arrotondo per eccesso) mentre si lava i denti con uno spazzolino elettrico che sembra un test di gravidanza e ci si offre così, naturalmente su Instagram, specificando in didascalia che la sua è una performance artistica, un omaggio, una citazione sincretica, volendo anche una rielaborazione - scrive infatti «Like a structuralist film or a Warhol test».

emily ratajkowski 5

Ora, per quanto poco ci piaccia, al porno erudito non ci opponiamo se non quando poi Valentina Nappi, capolista ma non fondatrice del genere (diversamente da come forse pensa lei), ci tiene a illustrarci come va il mondo e a fare l' heideggeriana desnuda, e quindi figuriamoci se ci opponiamo al soft porno erudito.

emily ratajkowski 4

Però, via, decoro. Emily è sempre bellissima, e anche simpaticona, e anche impossibile da prendere sul serio se si sono superati gli enta, e quindi è felicitante che ci rallegri la quarantena servendoci ogni giorno prova audiovisiva o solo visiva di quanto bene stia, nuda e tra le braccia di cane e fidanzato, però l' involucro culturale spicciolo, quel mettersi addosso i primi risultati di ricerca su Google di parole chiave - ambiente, femminismo, arte astratta, zoonosi - è così triste, così ingrigente.

emily ratajkowski 6

E una si chiede perché lo faccia proprio adesso, e si spaventa perché mai e poi mai vorrebbe che una delle risposte fosse che, con il crollo delle pubblicità, alle nostre amate influencer non resterà che buttarsi sull' e-learning (come offrenti, e non domandanti). E che orrido mondo sarà, il nuovo del post Covid, se a un certo punto quelle dalle quali non avremmo mai e poi mai comprato una macchina usata ma tutto il resto sì, diventeranno teleinsegnanti di arte contemporanea, filosofia etica e teoretica e tutorialiste dell' apprendimento veloce a fini commerciali?

emily ratajkowski 7

Fino ad allora, Emily, almeno tu, illudici ancor che si possano tenere separati i piani e venire a farti visita senza dover googlare cinema strutturalista per capire in che modo tu che ti lavi la bocca ne saresti un fulgido esempio.

