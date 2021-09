EMMA FA ESULTARE PURE LA REGINA ELISABETTA! LA FAVOLA DI EMMA RADUCANU, DALLE QUALIFICAZIONI A REGINA DEGLI US OPEN - LA GIOVANE TENNISTA INGLESE, 18 ANNI, HA VINTO DIECI MATCH SENZA MAI PERDERE UN SET, NE' ARRIVARE AL TIE BREAK - E ADESSO, OLTRE AL TITOLO, PORTA A CASA UN MONTEPREMI DA 2,5 MILIONI DI DOLLARI. DOPO IL MESSAGGIO DELLA "BEGHINA" ELISABETTA, LEI RISPONDE: "VOGLIO SOLO GODERMI IL MOMENTO"

Tutti pazzi per Emma. Per la ragazzina di 18 anni che non ha ancora vinto una partita in un torneo Wta — Slam esclusi —, né perso un set (20 su 20) sulla incredibile via inesplorata fino a ieri, dalle qualificazioni al trofeo dell’Us Open alzato al cielo. Più giovane vincitrice di uno Slam dai tempi della Sharapova, trionfatrice a Wimbledon 2004 a 17 anni.

Esulta la regina, "Ti mando le mie congratulazioni per il tuo successo", ha scritto Elisabetta II in una nota dal castello di Balmoral. "È un risultato straordinario in così giovane età ed è la testimonianza del tuo duro lavoro e dedizione". E la sua vittoria ha spazzato via dalle prime pagine dei giornali britannici anche il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo con lo United.

E tutto lo sport inglese è impazzito: da Gary Lineker, che ha interrotto la sintesi della Premier League inglese “Match of the Day” sulla Bbc per twittare: “La prima volta nella mia vita che abbia mai twittato mentre ero in onda, ma mio Dio che spettacolo, che trionfo, che giovane donna straordinaria”. E pensare che l’unico precedente della n. 150 del mondo (ma da domani sarà n. 23) in uno Slam, a Wimbledon nello scorso luglio, era finito con un attacco di ansia prima degli ottavi e c’era anche chi l’aveva criticata. Ma Marcus Rashford, che già l’aveva appoggiata in quell’occasione, le ricorda: "Guarda che ritorno, Emma: campionessa degli Us Open, incredibile. Congratulazioni".

Come spenderà una 18enne i 2.500.000 dollari del primo premio? La favola di New York è tutta di Emma Raducanu, regina dell’Us Open per la prima volta (uomini compresi) partendo dalle qualificazioni: l’inglese nata a Toronto da padre romeno e mamma cinese, trapiantata a Londra da quando aveva due anni, completa il capolavoro battendo la canadese Leylah Annie Fernandez in due set (6-4, 6-3) e restituendo alla Gran Bretagna lo Slam americano 53 anni dopo l’antenata Virginia Wade (1968), in tribuna.

Un risultato eccezionale, che è valso alla giovanissima tennista anche il plauso della regina Elisabetta: «Le mie congratulazioni per il tuo successo nella vittoria agli Us Open. È un risultato straordinario in così giovane età ed è la testimonianza del tuo duro lavoro e dedizione. Non ho dubbi che la tua prestazione eccezionale e quella della tua avversaria Leylah Fernandez ispireranno la prossima generazione di tennisti. Faccio i miei migliori auguri a te e ai tuoi numerosi sostenitori».

Emma compie un’impresa straordinaria: vince dieci match (i tre delle qualificazioni più i sette del tabellone principale) senza mai perdere un set né arrivare al tie break, senza aver mai vinto un incontro in un torneo Wta, al secondo Slam della carriera (era sbucata negli ottavi di Wimbledon con una wild card). Entrata all’Us Open numero 150 del mondo, ne esce numero 23. «È incredibile» dice. Incredibile pare riduttivo.

