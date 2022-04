GUARDIOLA-KLOPP, LA SFIDA INFINITA: DOMENICA PER LA PREMIER, POI PER LA FA CUP E, FORSE, PER LA CHAMPIONS (CITY E LIVERPOOL SONO LE 2 FAVORITE E SI POSSONO AFFRONTARE SOLO IN FINALE) – PEP DEVE CONTINUARE A DISCOLPARSI PER NON AVER ANCORA ALZATO UNA CHAMPIONS CON IL CITY. KLOPP SI SENTE CHIEDERE A OGNI CONFERENZA STAMPA QUANTO RITENGA REALISTICA LA PROSPETTIVA DEL FILOTTO. VINCERE SOLO LA PREMIER SAREBBE UN FALLIMENTO? - VEDERLI IN ITALIA? IL CONTRATTO DI GUARDIOLA SCADE IL PROSSIMO ANNO, QUELLO DI KLOPP NEL 2024. MA...