3 lug 2021 17:00

ENI TIME, ANYWHERE - L’APERICENA AL RISTORANTE ROMANO “CASA DANTE”, PER IL COMPLEANNO DI LAPO PISTELLI, DOMINUS DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DI ENI, SI È TRASFORMATO IN FESTEGGIAMENTO PER CLAUDIO DESCALZI, ASSOLTO DOPO SETTE ANNI DI VELENI E TRIBOLAZIONI SUL CASO ENI-NIGERIA - PRESENTE MEZZO PD: GUERINI, ORLANDO, FRANCESCHINI, MISIANI E GUALTIERI - ASSENTE IL PRESIDENTE ENI, LUCIA CALVOSA, NOMINATA IN QUOTA CONTE-TRAVAGLIO…