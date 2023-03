18 mar 2023 20:11

ENNESIMO DRAMMA DELLA SOLITUDINE: IL GIORNALISTA MILANESE PIER ATTILIO TRIVULZIO, 83 ANNI, È STATO TROVATO MORTO IN UN APPARTAMENTO DI NOVARA – IL CORPO ERA A TERRA, MUMMIFICATO, DA ALMENO SETTE MESI: IL DECESSO SAREBBE INFATTI AVVENUTO PER CAUSE NATURALI E RISALIREBBE AL MESE DI AGOSTO – NESSUNO SI ERA ACCORTO DI NIENTE: TRIVULZIO NON AVEVA FIGLI O PARENTI E SI ERA TRASFERITO A NOVARA DOPO LA PENSIONE. A DARE L’ALLARME È STATO UN EX COLLEGA CHE NON LO SENTIVA DA TEMPO: "È MORTO COME AVEVA SEMPRE VISSUTO. UN FANTASMA. SOLO..."