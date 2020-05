Coronavirus, l'audio whatsapp - Gennaro a Forcella: il cinese con la tosse è a vostra disposizione per non fare la fila alle Poste

Michele Gravino per “il Venerdì di Repubblica”

I n principio fu 'o cinese c' a tosse. In un vocale Whatsapp un certo Gennaro di Forcella proponeva a chi volesse saltare le file o starsene tranquillo in metropolitana l'"affitto" di orientali in grado di spaventare gli astanti con i segni dell' infezione. Erano i primi di febbraio, e il virus sembrava ancora lontano, o quanto meno riservato a chi provenisse da Wuhan e dintorni (qualche cinese subì persino attacchi razzisti).

Qualche giorno dopo, in un altro messaggio audio, una voce dall' accento settentrionale dava a intendere di saperla lunga sul Covid-19: «Mi ha detto mio cugino che ha un amico che lavora col nipote di un ricercatore del Cern...» e così via per un paio di minuti, fino a dimenticare del tutto la notizia bomba. Ed era girato a Roma il video in cui un malcapitato che starnutiva alla fermata dell' autobus veniva abbattuto a colpi di pistola tra l' approvazione generale. I morti veri sarebbero arrivati poco dopo.

Spaventata e chiusa in casa, l' Italia della pandemia ha cercato rifugio dall' angoscia nei contenuti che, incuranti del paradosso, continuiamo a chiamare virali. «Solo in rete abbiamo trovato gli anticorpi contro il mare di retorica in cui affogavano i media tradizionali» dice Saverio Raimondo, autore comico e stand-up comedian.

Foto, audio, video umoristici hanno quotidianamente intasato telefoni e social network, prodotti apparentemente da nessuno, come le barzellette, e inoltrati da tutti, nonni compresi.

Siamo diventati un popolo di memers? In La guerra dei meme (effequ, 2017), forse il primo saggio italiano sull' argomento, il giornalista Alessandro Lolli definiva il meme come «la forma di comunicazione umoristica di un' intera generazione», grosso modo quella dei millennials. Ora dice che «la pandemia ha ampliato il pubblico dei prosumer (produttori-consumatori) a fasce anagrafiche che magari lo utilizzavano meno. Ma ormai siamo tutti perennemente connessi, e il lockdown ci ha imposto di osservare il mondo solo attraverso lo schermo di un dispositivo. Questa è tutta la nostra realtà: piccoli pezzi di contenuti multimediali, a loro volta pronti per essere spezzettati, discussi, rielaborati e rilanciati in rete».

E la rete premia secondo criteri imperscrutabili. Scherzi simili vengono riproposti in tutti i dialetti, per la gioia e la commozione di chi è bloccato lontano da casa. Funziona l' umorismo bonario sui chili in più e i cani usati come scusa per passeggiare, ma anche quello più macabro e tagliente, ai confini della blasfemia (in un meme comparso a Pasqua il capo della Protezione civile dichiara: «Oggi abbiamo il primo caso di resurrezione»). Vive un weekend di celebrità la ragazzina che in un video su TikTok si imbelletta «per andare a fare un giro in cucina».

La battuta più volgare («Ma a questa je voi bene o te la voi solo scopa'?» chiede un poliziotto a un automobilista nei giorni del decreto sugli "affetti stabili") compare accanto alla parodia colta dei capolavori: Gioconde con la mascherina, Ultime cene via Zoom, romanzi di Kafka intitolati L' autocertificazione... Se per Raimondo l' anonimato è una debolezza dei meme («Solo chi ci mette la faccia è davvero trasgressivo») per Lolli è ciò che li rende «relatable, contenuti in cui tutti possono rispecchiarsi».

La gente comune si riserva il diritto di ridere su una tragedia, ma non perdona se a farlo è un potente, un' azienda, un' istituzione. «Netflix, che pure ha una comunicazione molto spiritosa, non ha mai osato anche solo accennare a un fatto ovvio: che film e serie tv in streaming aiutano a sopportare la clausura.Guai a far nascere il sospetto di volersi arricchire con la pandemia».

Quanto ai politici, i più memizzati sono gli amministratori locali e i loro improperi contro chi si ostina a girare per strada. E se sul presidente lombardo Attilio Fontana - all' inizio preso di mira per il difficile rapporto con la mascherina - col tempo è passata la voglia di scherzare, lo stentoreo governatore della Campania De Luca ispira meme a raffica. Quando ha proibito le feste di laurea, promettendo di arrivare a sgombrarle con il lanciafiamme, un gruppo di sviluppatori ha subito diffuso un videogioco in cui un omino con le fattezze di "Vicienzo" incenerisce i poveri neolaureati.

Non poteva sfuggire agli sfottò mediatici il crescente protagonismo del presidente del Consiglio. Le sue conferenze stampa sono una fonte inesauribile di meme: Conte che invita le ragazze a vedere la sua collezione di decreti, Conte che annuncia la fine del lockdown ma è solo un pesce d' aprile, Conte invecchiato che chiede di resistere ancora un po', fino al 2050... Una popolarità inattesa per l' ex anonimo avvocato, che qualcuno vorrebbe addirittura assurto a sex symbol - ma forse è uno scherzo anche quello.

Certo, nella memoria collettiva resteranno altre immagini per definire questa prima parte di una tragica stagione: il Papa che prega nella piazza San Pietro deserta, Mattarella che scende da solo le scale dell' Altare della Patria. Nessun meme le renderà meno drammatiche. Eppure proprio il presidente della Repubblica è stato artefice della più efficace "auto-memizzazione". È la battuta sui capelli fuori posto trapelata in un fuori onda ufficialmente involontario ma certo provvidenziale. Alla fine di marzo, nell' ora più buia del picco dei decessi e dei contagi, quell'«Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch' io» è subito rimbalzato in un profluvio di meme, rielaborazioni, parodie. E l' Italia, almeno per un attimo, si è ritrovata unita attorno al ciuffo presidenziale.

