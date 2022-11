APONTE TAGLIA I PONTI CON ITA – MSC SI CHIAMA FUORI DALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’EX ALITALIA: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER PROCEDERE”. È UNA DOCCIA FREDDA PER IL GOVERNO, CHE PREFERIVA LA CORDATA DELLA COMPAGNIA DI CARGO INSIEME A LUFTHANSA E TRE SETTIMANE FA AVEVA RIMESCOLATO LE CARTE INTERROMPENDO LA TRATTATIVA ESCLUSIVA CON CERTARES. ORA IL FONDO E AIR FRANCE RIMANGONO GLI UNICI IN PISTA PER PAPPARSI LA COMPAGNIA AEREA…