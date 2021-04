EPSTEIN HA FATTO ANCHE COSE BUONE - UNA 14ENNE DI MATERA GUARDANDO LA SERIE TV DI NETFLIX SULL'IMPRENDITORE DEGLI SCANDALI SESSUALI MORTO SUICIDA NEL 2019 HA TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE IL FISIOTERAPISTA CHE ABUSAVA DI LEI - L'UOMO, UN 57ENNE INCENSURATO, È STATO ARRESTATO: MASSAGGIAVA LA RAGAZZINA IN PARTI INTIME CHE OVVIAMENTE NULLA AVEVANO A CHE FARE CON LA TERAPIA...

FISIOTERAPISTA

Un fisioterapista di Matera è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne a cui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe praticato dei massaggi nelle parti intime.

L’uomo, destinatario del provvedimento cautelare, è un 57enne incensurato. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: ovvero violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di minore (approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima). L’ordinanza è stata emessa a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di Matera su coordinamento della Procura.

ABUSI SESSUALI DEL FISIOTERAPISTA

Le indagini

Le indagini erano scattate dopo che lo scorso mese di gennaio la ragazza aveva contattato l’associazione «Sos Telefono Azzurro» riferendo che nel corso di alcune sedute di fisioterapia, a cui tempo prima si era sottoposta per motivi di salute, il fisioterapista le aveva praticato dei massaggi in zone erogene, «assumendo in diverse occasioni comportamenti non appropriati che nulla avevano a che fare con le necessità di cura».

La serie

LA SERIE TV NETFLIX SU EPSTEIN

La ragazza, dopo le violenze, aveva iniziato a mostrare un cambio dell’umore, del comportamento e del rendimento scolastico ma non si era confidata con nessuno. Poi, all’inizio dell’anno, guardando la serie televisiva Epstein, sul caso dell’imprenditore americano Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019, ha deciso di chiamare Telefono Azzurro e quindi di confidarsi con una psicologa amica di famiglia.

