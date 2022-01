3 gen 2022 09:12

ERA MEGLIO FARE UN BRINDISI A MAOMETTO - I SERVIZI SEGRETI AFGHANI NON AVEVANO NIENTE DI MEGLIO DA FARE CHE SEQUESTRARE 3MILA LITRI DI ALCOL E (ORRORE) VERSARLI IN UN CANALE DELLA CAPITALE - TRE PERSONE SONO STATE ARRESTATE E L’INTELLIGENCE HA PUBBLICATO IL VIDEO DELL’OPERAZIONE SU TWITTER - GLI ALCOLICI SONO VIETATI PER I MUSULMANI E I TALEBANI STANNO USANDO IL PUGNO DURO (PERCHÉ NESSUNO SI RIBELLA? SI SONO FATTE RIVOLUZIONI PER MOLTO MENO)