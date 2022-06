ERA MEGLIO SE ERA UN LADRO! – L’INCREDIBILE VICENDA DI UN MARITO CORNUTO DI CECCANO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, ALLERTATO DAI VICINI CHE AVEVANO VISTO ENTRARE UNO SCONOSCIUTO DENTRO LA SUA VILLETTA: L’UOMO HA IMMEDIATAMENTE CHIAMATO I CARABINIERI CONVINTO SI TRATTASSE DI UN LADRO E INVECE ERA L’AMANTE DELLA MOGLIE PRONTO AD ABBASSARSI LA CERNIERA – IL TERZO INCOMODO HA PROVATO A SCAPPARE, MA…

Da www.liberoquotidiano.it

sesso

Un malinteso che non è finito nel migliore dei modi per una coppia di amanti. A rovinare il loro momento intimo, non tanto il marito della donna quanto più i carabinieri. È accaduto a Ceccano, in provincia di Frosinone. Qui i vicini di casa hanno chiamato il proprietario fuori per lavoro di una villetta dicendogli di aver visto un estraneo entrare in casa. Immediata la reazione dell'uomo che ha alzato la cornetta e contattato le forze dell'ordine, spaventato e convinto che nell'abitazione si fosse intrufolato un ladro.

tradimento

Peccato però che all'arrivo dei militari la sorpresa è stata un'altra: la persona in casa non era un malintenzionato, ma l'amante della moglie. A quel punto l'amante ha tentato la fuga, ma è stato fermato e identificato, mentre nei confronti della donna sono solo volate le parole grosse del marito. Un caso alquanto assurdo e che arriva dopo un altro strano caso di tradimento.

sesso

In Brasile, un uomo ha fatto ritorno nella propria abitazione prima del previsto: in casa c'erano la moglie e il suo amante. Capito che l'uomo stava tornando, il signore si è calato dal balcone finendo per cadere e morire sul colpo. Ad assistere una scena, anche in questo caso, la vicina ancora incredula.

cornuto voglia di fare sesso 5 voglia di fare sesso 4 mario brega cornuto cornuto 2 cornuto 1 voglia di fare sesso 2 tradimento 1 voglia di fare sesso 7 voglia di fare sesso 1 voglia di fare sesso 3 voglia di fare sesso 6