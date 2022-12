ERA PERFETTA PER UN CINEPANETTONE E INVECE L'ABBIAMO FATTA MINISTRO – LA 61ENNE DANIELA SANTANCHÈ VA IN VACANZA A CORTINA D'AMPEZZO DOVE “CHI” L'HA FOTOGRAFATA SOTTO BRACCIO CON IL FIDANZATO-BADANTE, IL 53ENNE DIMITRI KUNZ D’ASBURGO – LA SANTANCHE', CHE NEL TEMPO LIBERO FA IL MINISTRO DEL TURISMO, SI E' LANCIATA SULLE PISTE CON UN COMPLETINO DA GHEPARDA DELLE NEVI - UNA MISE ULTRACAFONAL DA CONSEGNARE AGLI ANNALI...

Giulia Cerasoli per “Chi”

daniela santanche dimitri kunz sulla neve foto chi 2

Da quando Daniela Santanchè è diventata ministro del Turismo del governo di Giorgia Meloni, a Cortina d’Ampezzo non stanno nella pelle. La “Santa”, infatti, possiede da anni una casa nella “perla delle Dolomiti” e ha già dichiarato di essere convinta del grande rilancio della cittadina ampezzana sia in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 sia per il ritorno massiccio del turismo.

Eccola al braccio del fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo in passeggiata sul lago Ghedina nel suo look superfashion firmato Moncler. Per addentrarsi nel parco del ristorante Saliola il ministro ha scelto un completo giallo e nero con borsetta, cappello di pelliccia e doposci. Il suo fidanzato, invece, ha preferito il grigio di velluto e lana grossa con dolcevita ruggine, molto chic. Con loro c’è la cagnolina Kelly, che ha subito fatto amicizia con uno splendido cane lupo di un altro ospite del ristorante.

