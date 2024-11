ERA SOLO UNA COINCIDENZA? - LA RICERCA DELLA “BANDA DEGLI SPIONI” SUL FIGLIO DI LA RUSSA, LEONARDO APACHE, IL GIORNO DOPO IL PRESUNTO STUPRO DI UNA RAGAZZA, IL 19 MAGGIO 2023, SAREBBE STATO SOLO UN TEST - IL NOME DEL PRESIDENTE DEL SENATO E DEI SUOI FAMILIARI È IL PRIMO CHE È VENUTO IN MENTE A ENRICO PAZZALI, IN OTTIMI RAPPORTI CON ‘GNAZIO, PER METTERE ALLA PROVA LA PIATTAFORMA "BEYOND", PROGETTATA DAGLI HACKER SAMUELE CALAMUCCI E ANGELO ABBADESSA...

Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi e Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

Non un dossieraggio del presidente del Senato, ma solo il primo nome (familiare a Enrico Pazzali) venuto in mente all’allora presidente di Fondazione Fiera come test di prova della piattaforma Beyond, l’aggregatore di notizie progettato dal tecnico Angelo Abbadessa per il capo informatico Samuele Calamucci dell’agenzia investigava Equalize srl di Pazzali: è la spiegazione che l’indagato Abbadessa (di cui il gip aveva respinto l’arresto) ha messo a verbale davanti al pm Francesco De Tommasi.

Per Abbadessa, Beyond aggregava tre fonti: visure camerali societarie, notizie su Internet scandagliate da particolari algoritmi, e quegli stati di famiglia e certificati di residenza tratti dall’anagrafe nazionale […].

Il colore rosso, arancione o verde sintetizzava il rischio reputazionale, e solo da Calamucci era cambiabile in base all’aggiunta di altri tipi di notizie: come gli accessi abusivi alle banche dati statali segrete, che Abbadessa […] nega di aver mai svolto. In questo quadro il 19 maggio 2023, […] Pazzali per farsi mostrare il funzionamento di Beyond avrebbe usato come test esempio i nomi di La Russa e dei figli.

Interrogato 9 ore, il socio di Calamucci ai domiciliari, Massimiliano Camponovo, che al gip aveva parlato di una misteriosa «mano oscura» e di timori di ritorsioni, al pm ha evocato «un gruppo da Londra che ci condizionava», «ragazzi» che ruoterebbero intorno all’Università di Colchester. […]

