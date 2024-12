ERA SOLO FANGO SU MBAPPE’ – LA PROCURA SVEDESE HA CHIUSO L'INDAGINE SUL PRESUNTO STUPRO CONTRO IL CALCIATORE FRANCESE, KYLIAN MBAPPE, AFFERMANDO CHE NON C'ERANO PROVE SUFFICIENTI – L'ATTACCANTE ERA STATO ACCUSATO DA UNA MODELLA, CHE SOSTIENE DI AVERE SUBITO VIOLENZE DURANTE UN PARTY IN UN HOTEL DI STOCCOLMA, LO SCORSO OTTOBRE…

(ANSA-AFP) - Il procuratore svedese ha dichiarato di aver chiuso l'indagine su presunti stupri e violenze sessuali contro la stella del calcio francese Kylian Mbappe, affermando che non c'erano prove sufficienti. "La mia valutazione è che le prove non sono sufficienti per procedere e l'indagine è quindi chiusa", ha dichiarato il procuratore Marina Chirakova in una dichiarazione che non menziona Mbappe per nome, ma che sottolinea che 'non gli è stato notificato il sospetto di un reato'.

