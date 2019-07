5 lug 2019 15:15

ERGASTOLO PER IL NEMICO PUBBLICO NUMERO UNO IN OLANDA, WILLEM HOLLEEDER - E’ STATO CONDANNATO PER AVER COMMISSIONATO L’OMICIDIO DI CINQUE PERSONE - NEL 1983 DIVENNE FAMOSO PER AVER ORGANIZZATO IL SEQUESTRO DEL RE DELLA BIRRA, FREDDY HEINEKEN, PER IL CUI RILASCIO CHIESE L’EQUIVALENTE ODIERNO DI 25 MILIONI DI EURO - NEL 2003 ORDINÒ L’OMICIDIO DEL COGNATO…