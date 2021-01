UN EROE DEI NOSTRI GIORNI: ARRESTATO JAKE ANGELI, LO SCIAMANO CHE HA GUIDATO LA RIVOLTA A WASHINGTON (IL VIDEO STRACULT DELL’ITALOAMERICANO DOPPIATO DA LOTITO) - L'ATTILA (SUPERDOTATO) DI CAPITOL HILL È STATO FERMATO PER L'INCURSIONE NEI PALAZZI DEL CONGRESSO. AVEVA PROVATO AD AUTODENUNCIARSI ALL’FBI E A MANIFESTARE PENTIMENTO MA... - BLOCCATO ANCNHE ADAM JOHNSON, FOTOGRAFATO CON SOTTOBRACCIO IL PODIO DELLA SPEAKER NANCY PELOSI

Massimo Basile per repubblica.it

L'Fbi ha ricevuto dai cittadini 17 mila segnalazioni utili per individuare i manifestanti che hanno violato mercoledì Capitol Hill, devastando le sale del Congresso. Sui bus di Washington Dc hanno appeso decine di foto segnaletiche. Una ricompensa di 50 mila dollari è stata messa a disposizione dall'Fbi a chi aiuterà a individuare quelli che avevano piazzato ordigni esposlivi nelle sedi del partito Democratico e Repubblicano. Uno dei possibili autori è stato ripreso da una telecamera di sicurezza: vestiva un giubbotto grigio, cappuccio alzato, mascherina, pantaloni scuri. Nell'immagine diffusa sui media trascina una valigia, tipo trolley, forse quella che conteneva l'esplosivo scoperto dalla polizia.

Ma trovare Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, non è stato difficile: è l'uomo che ha fatto irruzione nel Congresso americano vestito con corna e pelliccia e ribattezzato "Lo Sciamano" e "Buffalo Bill". Lui stesso aveva tentato di ammorbidire la propria posizione, chiamando l'Fbi per autodenunciarsi e dire che si era pentito. Non è bastato.

Agli arresti anche Adam Johnson, 36 anni, padre di cinque figli, abitanti a Parrish, Florida: è l'uomo che faceva ciao con la mano mentre si allontanava tenendo con il baccio destro il podio usato dalla Speaker della Camera, Nancy Pelosi. L'Fbi lo ha arrestato e portato subito in prigione con le accuse di insurrezione, violazione e furto. Nella foto segnaletica diffusa dall'agenzia federale, Johnson ha perso il sorriso che aveva reso la sua immagine virale, lui con il cappello di lana con scritto "Trump" e la mano sinistra rivolta verso l'obiettivo a salutare. È stato un giornale locale a individuarlo.

Anche trovare Richard Barnett, 60 anni, di Gravette, Arkansas, è stato semplice: l'uomo si era fatto fotografare con i piedi sul tavolo della scrivania di Nancy Pelosi. Poi, una volta fuori Capitol Hill, a petto nudo, Barnett veva mostrato sprezzante una busta intestata con il nome della leader democratica. "Ma ho lasciato un quarto di dollaro, perché non sono un ladro", aveva aggiunto. Anche lui, come Johnson, e altre undici persone, rischia l'incriminazione per reati federali che possono costare anche più di dieci anni di carcere.

