GLI EROI DEGLI ABISSI – ALLE MALDIVE DUE SUB ITALIANI HANNO ESEGUITO UN INCREDIBILE SALVATAGGIO DI UNO SQUALO BALENA RIMASTO IMPIGLIATO IN UN PEZZO DI CORDA DI UNA RETE DA PESCA: SI SONO AVVICINATI ALL’ESEMPLARE DI QUATTRO METRI E… VIDEO

Da "www.repubblica.it"

sub salvano squalo balena 9

Due sub italiani, Simone Musumeci e Antonio Di Franca, hanno eseguito un incredibile salvataggio di uno squalo balena rimasto impigliato in un pezzo di corda di una rete da pesca.

I subacquei si sono imbattuti nell’esemplare di quattro metri durante un’immersione nell'isola di Fuvahmulah, Maldive. Lo squalo balena stava nuotando vicino alla loro barca con una spessa corda legata intorno alla testa. Musumeci e Di Franca non hanno esitato ad avvicinarsi al pesce tagliando la corda con dei taglierini.

sub salvano squalo balena 8

Il salvataggio è avvenuto nel giro di dieci minuti ad una profondità di quattordici metri. Una volta libero, lo squalo balena si è allontanato velocemente per poi tornare indietro verso i due sub quasi a volerli ringraziare. "È stato un momento indescrivibile - hanno raccontato i sub - non lo dimenticheremo mai!"

sub salvano squalo balena 7 sub salvano squalo balena 5 sub salvano squalo balena 4 sub salvano squalo balena 2 sub salvano squalo balena 6

sub salvano squalo balena 1 sub salvano squalo balena 3