EROS E TANATOS – A FIRENZE UN TURISTA INGLESE DI 41 ANNI È STATO TROVATO MORTO IN UNA STANZA DI HOTEL, RIVERSO A TERRA CON GLI OCCHI SBARRATI – LA COMPAGNA, 45 ANNI, ERA FERITA E IN STATO CONFUSIONALE. DALLA STANZA HANNO INIZIATO A RIMBOMBARE GRIDA E LAMENTI, FINO A QUANDO LEI È CORSA FUORI NEL CORRIDOIO, SOTTO SHOCK, PER CHIEDERE AIUTO – L'IPOTESI PRINCIPALE È QUELLA DI UN GIOCO EROTICO FINITO MALE

Luca Serranò per firenze.repubblica.it

GIOCO EROTICO MANETTE

Lui riverso a terra con gli occhi sbarrati. Lei ferita e in stato confusionale. Indaga la polizia su quanto avvenuto questa mattina sabato 16 luglio in un albergo a 4 stelle a due passi da Ponte Vecchio: un cittadino inglese di 41 anni, ex rugbista nelle serie minori inglesi, è stato trovato senza vita nella sua stanza, mentre la compagna, 45 anni, anche lei inglese, presentava gravi ferite.

Gli agenti sono arrivati nell'hotel per la segnalazione di una violenta lite, ma dal sopralluogo e dall'ispezione del corpo del quarantenne non sono stati trovati riscontri. Altri particolari sono stati invece considerati compatibili con una seconda ipotesi, quella di un gioco erotico finito male.

giochi erotici e perversioni bondage

E' stata infatti proprio la donna dare l'allarme, dopo aver visto il compagno accasciarsi a terra: portata all'ospedale fiorentino di Careggi per un intervento chirurgico d'urgenza, si trova ancora ricoverata sotto stretta osservazione, ma fuori pericolo di vita. Appena le condizioni di salute lo permetteranno sarà ascoltata dagli inquirenti.

Secondo le prime informazioni i due avevano un'agenzia immobiliare a Manchester ed erano una coppia affiatata. Intorno alle due di notte sono arrivati al Continentale in vicolo dell'Oro, apparendo alterati ma senza creare disturbo agli altri clienti.

Poche ore e poi la tragedia: dalla stanza hanno iniziato a rimbombare grida e lamenti, fino a quando lei è corsa fuori nel corridoio, ferita e sotto shock, per chiedere aiuto ai vicini di stanza. Il personale del 118 è arrivato in pochi minuti, ma per il quarantenne non c'era più niente da fare.

giochi erotici e perversioni bdsm

Sul posto la squadra mobile, la pm Ester Nocera, e la polizia scientifica. Dalla prima ispezione sono emersi elementi tali per ipotizzare che l'uomo sia morto durante un rapporto sessuale estremo. Colpito da malore, forse dopo essersi accorto di aver ferito la compagna. Prima di scartare altre piste si attendono comunque altri accertamenti, e soprattutto la testimonianza della donna. Il corpo è intanto finito alla medicina legale di Careggi, dove nei prossimi giorni si terrà l'autopsia. L'esame dovrà accertare tra le altre cose se, come alcune circostanze lascerebbero supporre, l'uomo avesse fatto uso di alcolici o di stupefacenti.

mani legate sesso 5