L'ingegnere romano Soter Mulè già condannato a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo per la morte della giovane Paola Caputo, dovrà risarcire la famiglia della vittima con oltre un milione di euro. La condanna è stata emessa dai giudici del tribunale civile di Roma. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2011 nella Capitale, in un garage dell'Agenzia delle Entrate.

LA MORTE DI PAOLA CAPUTO

La giovane studentessa pugliese si trovava a Roma per proseguire l'università. Insieme a un'amica e alla presenza di Mulè, stava partecipando a un gioco erotico noto come 'shi-bari'. Tuttavia, le corde furono strette eccessivamente e, purtroppo, non essendoci a disposizione forbici per reciderle, Paola Caputo morì soffocata. […]

