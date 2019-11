EROS E THANATOS – A TRENTO UN 30ENNE MUORE ASFISSIATO DURANTE UN GIOCO EROTICO ONLINE: A LANCIARE L’ALLARME È STATO UN UOMO DI 65 ANNI CON CUI ERA COLLEGATO ONLINE, CHE PERÒ SECONDO I CARABINIERI NON HA RESPONSABIILITÀ - I MILITARI SONO ARRIVATI NELLA CASA DEL GIOVANE E L’HANNO TROVATO CON…

Da www.ilmessaggero.it

CHAT EROTICHE

Gioco erotico fatale per un 30enne: è morto asfissiato e a dare l'allarme è stato un uomo di 65 anni collegato online con il giovane. Il corpo senza vita del 30enne è stato trovato sabato dalla polizia nella sua abitazione di Trento. A quanto si apprende, è morto per asfissia durante un gioco erotico finito male.

GIOCO EROTICO MANETTE

A lanciare l'allarme è stato, nella mattina di sabato, un 65enne di Bologna che si è rivolto ai carabinieri dicendo che aveva timore che un uomo, conosciuto sul web e con cui stava facendo un gioco erotico in collegamento online, fosse morto. Non essendo in grado di fornire ulteriori informazioni, sono scattate le indagini: i carabinieri hanno scoperto che il 30enne abitava da solo e hanno allertato i colleghi di Trento che, per competenza, hanno contattato la polizia.

SESSO LEGATO

I militari, entrando in casa, hanno trovato il corpo del giovane che al collo aveva la cintura usata per la pratica sessuale. Analizzando le chat e i messaggi tra i due, i carabinieri hanno escluso possibili responsabilità a carico del 65enne.

chat erotica 9 chat erotica 8 GIOCO EROTICO MANETTE chat erotica 7 chat erotica 6 GIOCO EROTICO GIOCO EROTICO MANETTE CHAT EROTICHE