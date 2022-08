ERRARE E' UMANO, PERSEVERARE DISUMANO - UNA RAGAZZA DI VENTOTTO ANNI E' STATA UCCISA A LIVERPOOL PER UNO SCAMBIO DI PERSONA - QUEL CHE E' INCREDIBILE E' CHE LA STESSA SORTE ERA CAPITATA AL FRATELLINO NEL 2015, UCCISO DA DEGLI SPACCIATORI DI DROGA INGANNATI DAI SUOI CAPELLI RICCI...

Alessia Strinati per www.leggo.it

ashley dale

Uccisa per uno scambio di persona dopo pochi anni che la stessa cosa era successa al fratello. Ashley Dale, 28 anni, è stata uccisa da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava nel giardino della sua casa di Liverpool, poco dopo la mezzanotte di domenica 21 agosto. Gli aggressori sono entrati in casa e l'hanno uccisa, ma pare che la donna non fosse lei l'obiettivo dei malviventi.

lewis dunne 1

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi ma per la 28enne non c'è stato nulla da fare. Le prime indagini hanno mostrato che la porta d'ingresso è stata forzata. Ashley viveva da molto tempo in quell'appartamento ed era quasi sempre sola e non aveva alcun precedente penale, per questo si ipotizza che il suo sia stato uno scambio di persona. Quello che ha sconvolto di più la famiglia è stato il fatto che qualche anno prima la stessa cosa era successa al fratello della giovane.

scena del crimine ashley dale

Lewis Dunne, 16 anni, è stato ucciso in una sparatoria nel 2015. Lewis stava camminando lungo il canale Leeds-Liverpool nel villaggio di Eldonian quando fu scambiato per un membro di una banda rivale dai fratelli Paul e John Martin e dal loro complice, Jake Culshaw. A trarre in inganno i malviventi furono i capelli ricci dell'adolescente. Gli assassini, spacciatori di droga, sono stati condannati ad un totale di 88 anni di carcere nel novembre 2016.

scena del crimine ashley dale2

Ora si indaga sul caso della sorella. Vicino all'appartamento di Ashley è stata trovata un'arma da fuoco scarica, probabilmente la stessa che ha ucciso la 28enne.

