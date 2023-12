ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È DA COJONI - UN 48ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE HA RAPINATO LO STESSO NEGOZIO, SOTTO CASA SUA, PER TRE VOLTE. ALLA QUARTA AD ASPETTARLO C'ERANO I POLIZIOTTI, CHE LO HANNO ARRESTATO - L'UOMO, CON IL VOLTO COPERTO, SI È PRESENTATO ALLA CASSA DEL SUPERMERCATO, HA COSTRETTO UNA DIPENDENTE AD APRIRLA E SI È PORTATO VIA 50 EURO - IL 48ENNE AVEVA NUMEROSI PRECEDENTI PER RAPINA E PERFINO PER TENTATO OMICIDIO... - VIDEO

Estratto da www.corriere.it

LADRO BECCATO A MILANO

Ormai per lui era diventata un'abitudine: si avvolgeva in una sciarpa, alzava il cappuccio della felpa, usciva e rapinava un supermercato sotto casa. Ma gli è andata male: quando ci ha riprovato (almeno per la quarta volta), ha trovato i «falchi» della polizia appostati all'interno. Il 48enne, un pregiudicato di origini marocchine, è così stato arrestato in flagranza.

[...] In particolare, è stato tenuto d'occhio un negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22, rapinato per tre volte dallo stesso individuo. Nel tardo pomeriggio di sabato 2 dicembre, poco prima della chiusura, il rapinatore si è ripresentato. Nel negozio c’era solo un’addetta alle vendite, che sotto minaccia ha aperto la cassa.

L’uomo, con un’azione rapidissima, si è impossessato di 50 euro. Veloce, ma non abbastanza: è stato bloccato sul fatto dagli agenti appostati all’interno. L’arrestato, che abita a poco più di 500 metri dal supermercato rapinato, ha precedenti per rapina, furto, minaccia e anche un tentato omicidio nel 1993, quando aveva accoltellato un connazionale durante una lite. Tra l'altro era già stato arrestato il 27 gennaio 2021 per una rapina in una farmacia in piazza Monte Falterona.

I poliziotti della Squadra Mobile stanno accertando se possa essere l’autore di altri colpi commessi in zona: almeno 14 rapine dal mese di agosto, di cui 7 messe a segno nel mese di novembre. [...]