COLPO DI SCENA: A SINISTRA PER IL CAMPIDOGLIO TORNA L'IPOTESI DI FUORTES - IL NOME DEL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO DELL’OPERA LANCIATO A SUO TEMPO DA CALENDA RIPRENDE A CIRCOLARE IN CASA PD DOVE VIGE L' INCERTEZZA PIÙ TOTALE SUL NOME DA METTERE IN CAMPO E ANCHE SULLO SCHEMA DI GIOCO (ALLEANZA O MENO CON I 5 STELLE) – INTANTO L' ALTRO CARLO (CALENDA) ORMAI È PARTITO NELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE E NON RINUNCEREBBE DAVANTI A NIENTE E A NESSUNO