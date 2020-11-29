ERRATA CORRIGE - IL PORNOSTAR LUCA FERRERO NON HA MAI FATTO PORNO GAY: LE FOTO PUBBLICATE ERRONEAMENTE NON SONO SUE
I SEGRETI DEL PORNOSTAR LUCA FERRERO: “IL MIO COMPAGNO DI LAVORO? NON È POI COSÌ GRANDE. PIÙ DI 20 CM DI LUNGHEZZA E 20 DI CIRCONFERENZA” – “LA SCENA PIÙ BIZZARRA? PER ME È QUOTIDIANITÀ GIRARE GANG BANG, PISSING, ANALI E VAGINALI DOPPI E ESTREMI! UN VERO SPASSO SONO LE SCENE-PARTY IN DISCOTECA, CON 30 ATTORI E 30 ATTRICI, TUTTI A SCOPARE, PER ORE, IN ORGE” - “NON CI SONO TRUCCHI PER MANTENERE UN’EREZIONE: È UN FATTORE PSICOLOGICO” – IL MATRIMONIO, LE SCENE CHE SI È RIFIUTATO DI GIRARE E… FOTO VIETATE AI MINORI