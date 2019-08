ESCI DA UNA PORTA E BLOCCHI UN AEROPORTO – UN 20ENNE HA BLOCCATO L’HUB DI MONACO DI BAVIERA FACENDO CANCELLARE 130 VOLI. COME CI È RIUSCITO? IL RAGAZZO, DURANTE LO SCALO, ANZICHÉ PASSARE ATTRAVERSO IL CONTROLLO PASSAPORTI HA CERCATO DI RAGGIUNGERE LA ZONA PARTENZE APRENDO LA PORTA DELL’USCITA D’EMERGENZA – L’ALLARME È SCATTATO, MA LUI LO HA IGNORATO E…

Greta Sclaunich per "www.corriere.it"

È spagnolo, ha fra i 20 ed i 25 anni e stava tornando a casa dopo le vacanze in Tailandia. Del giovane che martedì ha bloccato l’aeroporto di Monaco di Baviera e fatto cancellare 130 voli non si sa altro.

Se non la dinamica dell’incidente che ha causato, banalissima: durante lo scalo nell’hub tedesco anziché passare attraverso il controllo passaporti ha cercato di raggiungere la zona partenze aprendo la porta sbagliata. Quella dell’uscita d’emergenza. L’allarme è scattato ma pare lui lo abbia ignorato, imboccando comunque la porta che aveva aperto.

Da questo semplice gestoè partita una reazione a catena: l’allarme ha fatto intervenire la sicurezza che a sua volta ha chiuso i terminal 1 e 2. La chiusura ha causato la cancellazione dei voli (190 secondo le prime stime, poi scese a 130) che hanno lasciato a terra circa 5mila passeggeri. Che, tra l’altro, per rientrare nella zona delle partenze hanno dovuto rifare tutti i controlli

Tra questi c’è anche lo spagnolo che ha provocato l’incidente. Partito da Bangkok, era in attesa del volo per Madrid: secondo la stampa spagnola era «disorientato dal flusso dei passeggeri» e, una volta commesso l’errore, «terrorizzato» dalle conseguenze.

Per lui ancora non si sa quali saranno: forse avrà delle ricadute penali anche se dagli interrogatori è emerso che si è trattato solo di uno sbaglio. Non così infrequente, stando alla cronaca.

Esattamente un anno fa, sempre nell’aeroporto di Monaco, una donna aveva passato i controlli di sicurezza senza venire esaminata. Disattenzione che aveva provocato la cancellazione di 330 voli costringendo 2mila persone a passare la notte in aeroporto.

