ESCORT BAGNATA, ESCORT FORTUNATA – “ESCORT ADVISOR” HA ORGANIZZATO IL CONCORSO “MISS ESCORT BAGNATA”, IN CUI LE PROFESSIONISTE SI SONO SFIDATE A SUON DI FOTOGRAFIE HOT (E WET) PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI PIÙ “FOCOSA” DELL’ESTATE 2020 – SORPRESA: LA PIÙ VOTATA NON HA RAPPORTI SESSUALI CON I SUOI CLIENTI. SI CHIAMA SIMONA, È DI ROMA, ED È SPECIALIZZATA SOLO IN… – FOTOGALLERY RINFRESCANTE + CLASSIFICA COMPLETA

Comunicato Stampa

simona miss escort bagnata

Per allietare l’estate rovente di escort ed amanti del sesso a pagamento, Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni e 300 mila utenti mensili solo in Italia, ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, un gioco in cui le professioniste del sesso si sono sfidate a suon di fotografie ammiccanti, indossando nelle fotografie sui loro profili canottiere e culotte per ottenere il riconoscimento di “più focosa” dell’estate attraverso i voti degli utenti del sito.

Qui il link alla classifica: https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=313

Quello che si può notare dalla classifica è una preferenza da parte degli amanti del sesso a pagamento per il seno. Infatti, tra la scelta di votare quale canottiera o culotte calzasse meglio sulle forme delle partecipanti, il seno ha vinto sul lato B.

simona miss escort bagnata.

Speravo di vincere anche perché ho tanti clienti che mi vogliono bene. Sono molto contenta perché evidentemente lavorare bene dà i suoi frutti. Tanti mi apprezzano non solo per quello che faccio ma per quello che sono. A raccontare è Simona Italiana che su Escort Advisor si è aggiudicata la corona di “Miss Escort Bagnata”.

Simona Italiana è di Roma e su Escort Advisor vanta 170 recensioni che raccontano la sua particolarità lavorativa: l’assenza di rapporti sessuali. Escort da 4 anni, per una serie di problemi personali è stata costretta a smettere con i rapporti sessuali completi, così da reinventarsi specializzandosi in un solo servizio: il sesso orale, per cui è famosa nella capitale.

laura kiss escort 18

Credevo che non sarei stata apprezzata per questa scelta limitante. Pensavo che gli uomini preferissero fare solo sesso. In realtà mi sbagliavo, perché da quando ho iniziato a pubblicare gli annunci in cui proponevo solo rapporti orali, il mio telefono non ha più smesso di suonare – racconta Simona - Inizialmente lo praticavo senza “finale” in bocca, poi dopo ho deciso di introdurre anche questa variante per dare un servizio top. Così ho scoperto che ci sono uomini che sono amanti di questa pratica e non solo del sesso, perché se fatto bene può dare sensazioni meravigliose anche solo quello.

simona miss escort bagnata 11

La peculiarità di Simona non ferma solo alla sua specializzazione ma anche al suo modo di fare: Con i miei clienti si crea un rapporto di complicità. Non offro il solito incontro mordi e fuggi come fanno tante. Quando vengono da me io gli offro sempre qualcosa da bere, come un caffè o una bibita fresca. Mi raccontano di loro, cosa fanno nella vita e a volta mi confidano anche delle cose intime. Li ascolto e se posso cerco di dare dei consigli. Non sono una donna particolarmente bella, non sono la tipica “femme fatale”. Penso che il mio modo di essere “normale” e semplice contribuisca al successo che ho tra i clienti.

simona miss escort bagnata 9

Una professionista del sesso capace di reinventarsi di continuo: Nei mesi di lockdown ho lavorato con le videochat erotiche. Ovviamente i guadagni sono stati minori rispetto agli incontri. Da quando ho ripreso a lavorare “dal vivo” ci sono delle regole da rispettare: i miei clienti devono essere muniti di mascherina e devono igienizzare le mani. Appena entrano misuro loro la temperatura. Poi eseguo i lavaggi di rito personalmente. Tutto questo prima di iniziare. Sembra strano e magari buffo, ma mi assicuro alla perfezione che i clienti siano estremamente puliti e igienizzati.

veronika escort bagnata 1

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 2 milioni e 300 mila utenti al mese ed è tra i primi 50 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

simona miss escort bagnata 12 concorso miss escort bagnata 8 concorso miss escort bagnata 1 laura kiss escort 9 miss escort bagnata simona miss escort bagnata 8 simona miss escort bagnata 10 simona miss escort bagnata 6 simona miss escort bagnata 4 simona miss escort bagnata7 simona miss escort bagnata 5 simona miss escort bagnata 3