ESCORT ALLO SCOPERTO - PRESENTATA LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI "SEX WORKER" D'ITALIA 2021 SECONDO ESCORT ADVISOR: SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RECENSIONI RICEVUTE DAI CLIENTI DURANTE L'ANNO - HA VINTO L’AUSTRIACA ALESSIA SPA DELUXE, AL SECONDO POSTO LA PORTOGHESE ISABELLA, LA MIGLIOR TRANS È L’ITALIANA CHANEL - UN COMMENTO CHE HA INCORONATO LA REGINA: "MAI PROVATO UNA COSA COSÌ, GIOCA CON DEGLI SGUARDI DA FARTI INNAMORARE E…" - VIDEO

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort del 2021.

Per l'occasione le influencer e cantanti Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), prestano il volto e svelano le migliori Escort d’Italia che sono state scelte dagli italiani (35 milioni di utenti unici hanno frequentato Escort Advisor lo scorso anno) con le quasi 123.000 recensioni scritte solo nel 2021.

In un video vivace e pieno di curiosità sul settore (online su Escort Advisor e a cui si accede senza registrazione) le frizzanti conduttrici svelano le preferenze degli italiani quando si parla di escort.

Infatti la classifica è stilata direttamente dagli utenti e vengono presi in considerazione il numero delle recensioni ricevute nel 2021, il loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le Escort così vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze durante gli incontri.

Gli italiani hanno incoronato l’austriaca Alessia Spa Deluxe, attraverso le sue 105 recensioni, come la Migliore Escort d’Italia per il 2021.

Si legge in una delle sue recensioni: “Dopo averla cercata più volte nella giornata, mi risponde al telefono con una voce fantastica, e riesco a incontrarla in serata. Un incontro perfetto, personalmente la migliore non solo per bellezza. Orale da urlo, mai provato una cosa così, gioca con degli sguardi da farti innamorare... molto brava a farti rilassare e provare emozioni magnifiche.

Simpatica e solare riesce a rendere speciale sia il rapporto che il social. Nonostante la sua bellezza possa mettere in soggezione è sembrato un incontro tra due vecchi amici. Ti accoglie con una elegante vestaglia che fa intravedere le sue forme da fare venire la pelle d'oca.

Appartamento pulito e molto bello, facile da raggiungere con possibilità di parcheggio nelle vicinanze... vale veramente la pena. Curatissima, profumata e pulita, attenta all'igiene per tutto il rapporto. Dopo una giornata di lavoro è bello farsi coccolare dalle sue braccia…”

Al secondo posto la portoghese Isabella con 189 recensioni e al terzo posto la thailandese Angie Thai con 161 recensioni.

Per la categoria Miglior Escort Trans, invece le preferenze sono state per l’italiana Chanel, 111 recensioni. Un utente ha scritto di lei: “Sognavo da così tanto tempo di stare con una bella ragazza come questa. E sono così felice di aver scelto di stare con lei. L'ho incontrata martedì pomeriggio a casa sua in una villetta molto carina e molto appartata. Alta, slanciata, indossava una lingerie nera sexy, da farmi eccitare immediatamente, dopo una piccola conversazione siamo passati all'opera dove si è dimostrata una grande professionista, ma con atteggiamenti da ragazza. Un incontro bello, rilassante e senza fretta…”

Al secondo posto l’italiana Roberta Tx, con 41 recensioni, e al terzo posto la brasiliana Patricia Ginnari, con 21 recensioni.

Il 2021 si è rivelato un anno di crescita per il settore del sesso a pagamento. Questo lo si vede dai numeri registrati da Escort Advisor: 122.875 recensioni scritte, 35.719.757 di utenti unici annui, 329.541.852 profili escort visualizzati e 565.692430 ricerche sul sito.

Inoltre, lo scorso anno sono stati più di 107.664 i numeri di cellulare di escort visibili su Escort Advisor, pari a circa l’82% del totale delle escort che si sono pubblicizzate online nel 2021.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 450.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 3 milioni e 800 mila utenti unici mensili ed è tra i siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

