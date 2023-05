26 mag 2023 09:02

ESSERE ALTRUISTI È UNA FREGATURA – UN POVERO CRISTO È STATO CENTRATO IN PIENO DA UNA MACCHINA MENTRE AIUTAVA UNA FAMIGLIA DI ANATRE AD ATTRAVERSARE LA STRADA - È SUCCESSO A SACRAMENTO, IN CALIFORNIA: CASEY RIVARA, 41ENNE, STAVA GUIDANDO QUANDO HA VISTO I PENNUTI IN DIFFICOLTÀ. HA ACCOSTATO E SI È MESSO A SOCCORRERE LE ANATRE, MA QUANDO STAVA TORNANDO INDIETRO, UN’ALTRA MACCHINA È ARRIVATA E L’HA PRESO IN PIENO…