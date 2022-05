25 mag 2022 18:54

PER ESSERE ASCOLTATA DEVE CREPARE? - L'ATTRICE PORNO WAIMA VITULLO È STATA COSTRETTA A LASCIARE IL SUO APPARTAMENTO DI CINECITTÀ E A NASCONDERSI IN UNA CASA PROTETTA DOPO LE MINACCE DELL'EX: "TI MANDO ALL'ALTRO MONDO INSIEME A QUEL MORTO DI FAME DI TUO PADRE, TROIA" - LO STALKER LE MANDA 600 MESSAGGI AL GIORNO ED È A PIEDE LIBERO PER COLPA DELLA SOLITA BUROCRAZIA ALL'ITALIANA: NONOSTANTE LA RICHIESTA DEL PM SUBITO DOPO LA DENUNCIA DELLA DONNA, È PASSATO UN MESE E NON È ARRIVATA NESSUNA DECISIONE DEL TRIBUNALE - "NON DORMO PIÙ, MI TORMENTA, NON MANGIO. MI RIPETE CHE NON SARÒ MAI FELICE"