Marinella Meroni per “Libero quotidiano”

Uno studio inglese pubblicato sul "Journal of Nutritional Science" ha confermato che i cani obesi o in soprappeso sono più irritabili e aggressivi. «Il 50% dei cani è affetto da obesità o sovrappeso», spiega il comportamentalista Vieri C. Timosci, aggiungendo «in Italia quasi 5 milioni di cani hanno seri problemi di peso, e quindi di salute, con comportamenti problematici".

Dallo studio è emerso che i "taglia extralarge" sono più aggressivi con estranei, con altri cani e perfino con i loro proprietari per difendere o rubare il cibo; in passeggiata mostrano ansia, non rispondono al richiamo, abbaiano a dismisura, ringhiano e mordono altri cani e persone sconosciute. L' obesità causa loro anche paura di uscire e camminare. Cani "ciccioni" destinati a una vita non appagante, che li priva della loro essenza, come correre, giocare, interagire.

Come possiamo capire se il nostro cane ha superato i limiti di peso? A parte l' aspetto, i dati veterinari indicano che è in sovrappeso quando supera il 15% del peso forma, obeso quando lo supera del 30%. I chili in più creano pericoli per la salute: fatica a respirare, difficoltà nei movimenti, e poi disturbi ortopedici, urinari, diabete mellito, problemi cardiorespiratori, addirittura neoplasie (tumori).

Gli scienziati spiegano che una causa dell' obesità potrebbe essere genetica e legata a un ormone, la pro-opiomelanocortina, che in alcune razze è modificato e provoca eccessivo appetito (ad esempio nei Labrador). Ma spesso sono i padroni, i responsabili. I proprietari degli "oversize" vedono il loro amico a quattro zampe come un "bambino" da viziare, elargendo cibo in sovrabbondanza e bocconcini fuori pasto.

Errore: non è con il cibo che si dimostra amore per il nostro cane, ma nel farlo passeggiare più volte al giorno, possibilmente in zone dove può essere liberato dal guinzaglio, correre e interagire con i suoi simili, ma stando attenti, proprio se il cane è obeso, a non esagerare con il moto, per non affaticare cuore e articolazioni.

Altro aspetto importante è l' esercizio mentale. Il cane è un animale intelligente, ha bisogno di allenare la mente, e i giochi come il riporto di una pallina o le ricerche olfattive favoriscono lo svagoma anche la sua autostima. Ovviamente è fondamentale fargli seguire un regime alimentare corretto, sano ed equilibrato: un eventuale cambio di dieta deve essere prescritto dal veterinario. Il dimagrimento deve essere ben ponderato, mai veloce.

Particolare attenzione va rivolta ai cani anziani, che spesso hanno un calo del metabolismo, meno voglia di uscire, impigrendosi e mettendo su qualche chiletto di troppo: in questo caso non occorrono lunghe passeggiate, ma più corte e frequenti.

Anche nei cani sterilizzati o castrati si riscontrano problemi di peso, e la soluzione è la stessa: alimentazione sana, moto e gioco e ovviamente tante coccole. È dovere dei proprietari assicurare a Fido una vita sana e felice.