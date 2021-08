ESTATE INFUOCATA? ESTATE INFOIATA! - A LUGLIO LE ESCORT HANNO REGISTRATO UN +18% DI CLIENTI RISPETTO A GIUGNO, E ANCHE LA FINE DI AGOSTO, CON IL RIENTRO DALLE FERIE SI PREANNUNCIA BOLLENTE - I CLIENTI VOGLIONO PIÙ SICUREZZA ANTI-COVID: SECONDO I DATI DEL SITO "ESCORT ADVISOR" PRIMA DI CHIAMARE UNA PROFESSIONISTA DEL PIACERE CERCANO SEMPRE PIÙ INFORMAZIONI...

Da www.escort-advisor.com

escort

Quello del 2021 si prospetta inaspettatamente come un Ferragosto bollente per gli italiani amanti del sesso a pagamento. Infatti, una ricerca condotta da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, evidenza la vivacità di questa estate del Green Pass caratterizzata da un’esplosione di ricerche da parte dei clienti e da una maggior presenza di escort disponibili agli incontri.

escort

Ogni giorno su Escort Advisor si trovano in media 20.000 escort con recensioni, attive nella propria città e recensite dagli utenti. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia ha almeno una recensione su Escort Advisor, in alcune province anche il 90%. Questo permette di delineare le tendenze generali del settore, come le “migrazioni” del periodo estivo nei luoghi di villeggiatura.

Infatti, solitamente le professioniste si spostano in tour nei luoghi di turismo per conciliare lavoro e vacanza, con una sospensione di attività concentrata a Ferragosto. Quest’anno, la tendenza sembra essere diversa, con una presenza maggiore di professioniste del sesso attive in tutta Italia e non solo nei luoghi di villeggiatura, che comunque rimangono le mete preferite.

escort

Ecco le prime 20 province con aumento di presenza tra giugno e luglio 2021: Ogliastra (+50%), Monza e Brianza (+46%), Imperia (+43%), Matera (+33%), Torino (+32%), Lecce (+31%), Potenza, Crotone, Cagliari, Rimini, Rieti, Benevento, Varese (+30%), Trapani, Livorno, Savona (+29%), Cosenza (+28%), Trieste, Lodi (+27%), Lucca (+26%).

Dunque, anche le escort vanno in vacanza, ma non nel 2021. Negli anni precedenti il settore registrava una domanda dei clienti nettamente più elevata rispetto all’offerta delle escort disponibili a lavorare.

Lo scorso mese di luglio invece, si sono pubblicizzate molte più escort rispetto al mese di giugno: il +18%. Questo può fare pensare ad un vero e proprio Ferragosto bollente per il sesso a pagamento.

escort

Per quanto riguarda i clienti delle escort, tra di loro c’è molta sete di informazioni in questa bollente estate italiana. La tendenza viene confermata da un nuovo record di traffico di Escort Advisor registrato lo scorso mese di luglio: con un +9% di traffico rispetto al mese precedente, il portale ha raggiunto i 3.495.244 utenti unici mensili. Confrontando con luglio 2020 si tratta del 34% in più.

Con luglio 2021 abbiamo avuto il record di sempre di traffico, quasi 3,5 milioni di utenti unici (rilevati da Google Analytics). Questo perché le persone in questo momento di incertezza vogliono più informazioni prima di chiamare una escort, per cui un profilo curato, aggiornato ogni giorno e con recensioni sta avendo più successo di un annuncio pari a quello di un’auto usata - Commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor -, questo dimostra come il settore sia cambiato con il Covid, ma nello stesso tempo stia tornando ai numeri precedenti (e per certi punti di vista superiori) alla pandemia.

Come sono calcolati i dati

escort

EA Insights è l’osservatorio sulla prostituzione online di Escort Advisor.

Con le sue sezioni tematiche fornisce un punto di osservazione sul fenomeno della prostituzione online. Attraverso più di 200.000 recensioni e quasi 90.000 annunci indicizzati, Escort Advisor è in grado di dare uno spaccato aggiornato sulla prostituzione online attraverso dati puntuali e variegati.

escort

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città, province e in tutta Italia.

escort

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 200.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

escort

Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 3 milioni e 400 mila utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

sofia escort di sanremo 6 escort