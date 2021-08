16 ago 2021 08:19

ETERNO RIPOSO COL BOTTO - A L'AQUILA ESPLODE UNA BARA NEL LOCULARIO E IL CIMITERO VIENE CHIUSO PER ALCUNI GIORNI - L'AREA DOVRÀ ESSERE RIPULITA E IL FERETRO RECUPERATO PER POI ESSERE NUOVAMENTE INUMATO - IL FENOMENO È RARO MA DEL TUTTO NATURALE: PUÒ DIPENDERE DA UN DIFETTO DI FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA DI SFIATO DELLE BARE CHE PUÒ INCEPPARSI E QUINDI BLOCCARE IL LENTO DEFLUIRE DEI GAS CHE SI FORMANO DURANTE LA DECOMPOSIZIONE DEI CORPI - NON SOLO. IL CALDO TORRIDO DI QUESTI ULTIMI GIORNI PUÒ AVER ACCELERATO LA…