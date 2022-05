ETRURIA SENZA GODURIA - IL PUBBLICO MINISTERO DI AREZZO HA CHIESTO UN ANNO DI RECLUSIONE PER PIER LUIGI BOSCHI, PADRE DI MARIA ELENA, IMPUTATO IN UNO DEI FILONI SUL CRAC DI BANCA ETRURIA, QUELLO SULLE CONSULENZE D’ORO DA 4,5 MILIONI DI EURO SBORSATE DALL’ISTITUTO DI CREDITO ARETINO PRIMA DEL FALLIMENTO - LA SENTENZA POTREBBE ARRIVARE A FINE MESE. NEGLI ALTRI DUE PROCEDIMENTI BOSCHI SENIOR ERA STATO ARCHIVIATO…

Marco Gasperetti per www.corriere.it

pier luigi boschi

Un anno di reclusione. E’ la richiesta del pubblico ministero di Arezzo, Angela Masiello, nei confronti di Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena, ex ministra e oggi deputata di Italia Viva.

La requisitoria si è tenuta stamani al Palazzo di Giustizia di Arezzo durante l’udienza di uno dei processi dell’intrigata inchiesta sul crac di Banca Etruria, quella legata al filone sulle presunte consulenze d’oro, circa 4,5 milioni di euro che l’istituto di credito aretino avrebbe sborsato prima del fallimento.

protesta dei risparmiatori davanti banca etruria 7

Gli imputati, oltre a Boschi padre che al tempo era uno dei due vice presidenti della banca, sono tredici e tra questi l’intero ex consiglio di amministrazione. Nella requisitoria la pm ha chiesto condanne per tutti gli imputati. Le pena più alta, 1 anno, oltre per Boschi è stata chiesta anche per l’ex dirigente Luciano Nataloni; per gli altri inquisiti le richieste dell’accusa sono state di 8, 9 e 10 mesi. Pierluigi Boschi era stato indagato anche negli altri due filoni dell’inchiesta ma il pm aveva chiesto e ottenuto dal giudice la sua archiviazione.

maria elena boschi

Nelle prossime udienze sono attese le arringhe della difesa. La sentenza dovrebbe arrivare entro la fine del mese. L’inchiesta sul fallimento di Banca Etruria ha impegnato i magistrati aretini, diretti dal procuratore Roberto Rossi, in anni di indagini molto complesse.

