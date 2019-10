22 ott 2019 09:10

ETRURIA SENZA GODURIA - ROBERTO ROSSI, PROCURATORE CAPO DI AREZZO, RISCHIA DI ESSERE ALLONTANATO: LA COMMISSIONE DEL CSM SI E’ PRONUNCIATA PER LA “NON CONFERMA” - DAVIGO HA ELENCATO TRE RAGIONI: NON AVER SEGNALATO IL POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI PER LA CONSULENZA A PALAZZO CHIGI, IN EPOCA RENZI, MENTRE INDAGAVA SU BANCA ETRURIA; L'ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI SU ETRURIA A SÉ STESSO; NON AVER RICHIESTO L'INSOLVENZA DELL'ISTITUTO DOPO AVER RICEVUTO LA RELAZIONE DEGLI ISPETTORI DI BANKITALIA…