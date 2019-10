EU-GENIO, STALKER DI BERGOGLIO - SCALFARI CONTINUA A INVENTARSI VIRGOLETTATI DEL PAPA MA LA FA FUORI DAL VASO: “CONCEPISCE IL CRISTO COME UOMO E NON COME DIO INCARNATO” - LA SALA STAMPA VATICANA SMENTISCE DI TUTTA FRETTA E LO BASTONA: “COME GIÀ AFFERMATO IN ALTRE OCCASIONI, LE PAROLE CHE SCALFARI ATTRIBUISCE TRA VIRGOLETTE AL SANTO PADRE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE UN RESOCONTO FEDELE COME APPARE EVIDENTE DA…”

1 – SINODO, FRANCESCO E LO SPIRITO DELL'AMAZZONIA

Estratto dell’articolo di Eugenio Scalfari per “la Repubblica” (8 ottobre 2019)

Papa Francesco non ha mai parlato dell’Io come l’elemento determinante dell’uomo. Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo. La prova che conferma questa realtà e che crea una Chiesa completamente diversa dalle altre è provata da alcuni episodi che meritano di essere ricordati.

Il primo è quello che avviene nell’Orto di Getsemani dove Gesù si reca dopo l’Ultima Cena. Gli apostoli che sono a pochi metri da lui lo sentono pregare Dio con parole che furono a suo tempo riferite da Simon Pietro: «Signore — disse Gesù — se puoi allontanare da me questo amaro calice, ti prego di farlo, ma se non puoi o non vuoi io lo berrò fino in fondo». Fu arrestato dalle guardie di Pilato appena uscito da quel giardino.

2 – LA SALA STAMPA VATICANA SMENTISCE EUGENIO SCALFARI

Nota della Sala Stampa Vaticana

Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfar attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possonc essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, me rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggi in merito alla divinità di Gesù Cristo.

3 – SCALFARI CORRETTO DAL VATICANO, LIBERE INTERPRETAZIONI SU GESÙ CRISTO

Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

«Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfari attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possono essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, ma rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggiin merito alla divinità di Gesù Cristo». Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni ha diffuso una nota per correggere le parole di Eugenio Scalfari che, stamattina, in un editoriale pubblicato sulla Repubblica, dedicato al tema del sinodo sull'Amazzonia, ha riportato - come spesso gli è capitato di fare anche in passato - una conversazione tra lui e Papa Francesco.

Scalfari aveva scritto, attribuendo al Papa queste parole, che « Gesù di Nazareth, una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionale virtù, non era affatto un Dio». Praticamente negando la natura divina del Figlio di Dio.

